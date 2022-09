Terra amara, anticipazioni 6 settembre 2022: Sermin non riesce a crederci, Veli è un truffatore!

Trama puntata n. 47 di Terra amara di martedì 6 settembre 2022

Il dottor Sabahattin, che ha fatto sviluppare le fotografie di Sermin con Veli, affronta la moglie e le dice che vuole il divorzio. Gulten, inviata a fare compere per Zuleyha, si ritrova con un pacchetto per Sermin e apprende dal commesso che Sermin ha dei debiti con loro. Informata in tal senso, Hunkar apre il pacchetto trovandovi dei gemelli con la sigla “V. E.” e si rende conto che si tratta di Veli; quest’ultimo, intanto, convince Fusun a dargli dei soldi e a diventare sua socia.

Hunkar si reca da Sermin per chiederle spiegazioni sui gemelli, ma la donna le risponde che non sa a chi appartengano. Hunkar, sapendo che dietro a tutto c’è Veli, spiega alla nipote che l’uomo è un vile truffatore. Sermin, sconvolta, fa fatica a crederci. Zuleyha va al villaggio per portare dei vestiti a Nazire, ma la trova al torrente in preda ad una crisi epilettica. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.