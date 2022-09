Terra amara, anticipazioni 7 settembre 2022: Zuleyha impedisce una carneficina!

Trama puntata n. 48 di Terra amara di mercoledì 7 settembre 2022

Yilmaz, messo in allerta riguardo alla crisi epilettica di Nazire, si ritrova con Zuleyha ad accompagnare la donna in ospedale. Una volta che il pericolo è scampato, Yilmaz si offre di riportare a casa Zuleyha, ma per strada si imbattono in Demir, che vuole far fuori l’uomo.

Zuleyha si mette tra Demir e Yilmaz per evitare che i due giovani si sparino a vicenda e dichiara a Demir di amarlo incondizionatamente; dunque gli chiede, per il bene della sua famiglia, di non sfidare la sorte. Hunkar è in ansia per il ritorno di Fekeli e Yilmaz, temendo che questo possa riaccendere una faida tra la sua famiglia e il vecchio nemico. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.