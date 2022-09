Terra amara, anticipazioni 8 settembre 2022: Hunkar si addormenta “artificialmente”…

Trama puntata n. 49 di Terra amara di giovedì 8 settembre 2022

Demir assicura a Hunkar il fatto di aver promesso a Zuleyha che non avrebbe ucciso nessuno, ma che tratterà Fekeli e Yilmaz comunque da nemici. Fekeli ordina di cercare Yilmaz: quest’ultimo viene ritrovato in cattive condizioni per via di un incidente, ma Fekeli pensa sia colpa di Demir. Yilmaz (che si trova in ospedale) è comunque vivo ma in coma.

Approfittando del momento difficile vissuto da Yilmaz, Gaffur va in ospedale e prova ad ucciderlo, ma viene scoperto da Fekeli che – dopo averlo catturato – tenta di farlo confessare con le cattive maniere ed è sempre più certo del coinvolgimento di Demir in tutta questa storia. Zuleyha, aiutata da Sabahattin, somministra un sonnifero a Hunkar che cade in un sonno profondo. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.