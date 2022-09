Terra amara, anticipazioni 9 settembre 2022: Yilmaz guarisce e si candida a…

Trama puntata n. 50 di Terra amara di venerdì 9 settembre 2022

Sabahattin va con Zuleyha da Yilmaz, che intanto si risveglia dal coma alla presenza di un Fekeli assai commosso. Una volta guarito, Yilmaz torna in azienda e decide di candidarsi a Presidente della Camera di commercio di Cukurova. Zuleyha, divisa tra la paura di Demir e l’amore per Yilmaz, decide di essere fedele al consorte temendo per il piccolo Adnan, ma Hunkar teme che prima o poi lo tradirà.

Sermin riesce a smascherare Veli, che però la minaccia di rivelare il vero rapporto fra Yilmaz e Zuleyha. Sermin a sua volta ricatta Hunkar e quest’ultima ricatta lei per foto compromettenti con lo stesso Veli. Demir e Cengo sono felici per l’acquisto di un nuovo terreno, ma hanno paura della concorrenza di Yilmaz. Fekeli chiede scusa a Hunkar per l’incursione in casa sua, anche se sospetta che Demir abbia attentato alla vita di Yilmaz. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.