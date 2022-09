Terra Amara anticipazioni: Demir e Hünkar fanno pressing su Şermin! Ecco perché

Spoiler Terra amara: l’opera di convincimento su Şermin servirà?

Come reagirà il controverso Demir Yaman (Murat Ünalmış) appena scoprirà che la cugina Şermin (Sibel Taşçıoğlu) ha venduto la tenuta in cui risiede al nemico Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş)? Nelle puntate italiane di Terra Amara in onda tra qualche mese, la risposta non tarderà ad arrivare: l’uomo andrà su tutte le furie, tant’è che proporrà alla parente di annullare la vendita. Non tutto andrà però per il verso giusto…

Terra Amara, news: Demir spara per errore a Gülten

La rivelazione arriverà quando Yilmaz uscirà dal carcere, luogo in cui era stato rinchiuso per aver sparato ad un uomo (per fortuna uscito illeso) per legittima difesa. A quel punto, Akkaya sentirà infatti che è arrivata l’ora di affrontare il nemico, soprattutto quando leggerà un’intervista nella quale Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) confesserà di aver avuto una relazione con lui, che poi ha troncato appena si è innamorata di Demir.

Non sapendo che Züleyha ha usato quelle parole perché il Yaman l’ha obbligata a farlo, Yilmaz si presenterà alla tenuta e dirà a Demir che non può cacciarlo perché Şermin gli ha venduto la sua proprietà. Tra i due uomini si accenderà così uno scontro, che terminerà nel peggiore dei modi quando Demir sparerà per errore a Gülten Taşkın (Selin Genç), la quale farà scudo con il suo corpo per proteggere Akkaya.

Terra Amara, spoiler: Demir e Hünkar cercano di convincere Şermin ad annullare la compravendita

Tutto questo a quali risvolti porterà? Appena Gülten si sarà ripresa dall’operazione, deciderà di non accusare Demir e dirà ai medici di essersi ferita da sola mentre maneggiava incautamente un’arma del fratello Gaffur (Bülent Polat); a quel punto, Hünkar (Vahide Perçin) e il figlio passeranno al contrattacco e proporranno a Şermin di fare il possibile per annullare la vendita della tenuta a Yilmaz.

Anche se Demir le giurerà che non sospenderà in alcun modo i pagamenti degli studi della figlia Betül, Şermin non vorrà affatto saperne di procedere in tale maniera, in nome di tutte le volte che sarà stata umiliata dai suoi familiari. Ciò costringerà Hünkar a cercare una mediazione con Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık)…

Terra Amara, trame: l’accordo tra Hünkar e Fekeli

Eh sì: i due vecchi amanti parleranno tra di loro e convinceranno Yilmaz e Demir ad incontrarsi, alla loro presenza, per chiarire una volta per tutte tutti i loro dissapori. Akkaya si piegherà al volere del padrino, che gli chiederà di fare il possibile per ridare la tenuta dei Yaman ai legittimi proprietari. Tuttavia, per sancire il patto, Yilmaz vorrà prima che Demir rispetti una piccola condizione, che non rivelerà nemmeno a Fekeli.

Di che cosa si tratterà? Per ora possiamo anticiparvi che la richiesta farà andare per l’ennesima volta in escandescenze il marito di Züleyha… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.