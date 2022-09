Terra Amara anticipazioni: Yilmaz viene nuovamente arrestato! Ecco perché

Spoiler Terra amara: Yilmaz ancora una volta in carcere

Non ci sarà pace per Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) nelle future puntate italiane di Terra Amara. Il protagonista della telenovela turca resterà infatti coinvolto in una sparatoria, motivo per cui verrà arrestato. Vediamo dunque come prenderà il via questa storyline…

Terra Amara, trame: tutta Cukurova scopre che Yilmaz e Züleyha sono stati amanti!

Tutto prenderà il via quando la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike Ipek Yalova) scoprirà che, in passato, il suo fidanzato Yilmaz è stato innamorato di Züleyha (Hilal Altınbilek), la moglie del potente Demir Yaman (Murat Ünalmış). Dato che Akkaya non l’aveva messa al corrente del particolare, la donna si sentirà presa in giro, tant’è che porrà immediatamente fine al fidanzamento.

A partire da ciò, per tutta Cukurova inizierà così a diffondersi la notizia della tresca tra i due ex amanti, questo perché la donna soccorsa da Müjgan (ossia una vecchia conoscenza di Akkaya) parlerà apertamente in ospedale di quello che c’è stato tra Yilmaz e Züleyha. Ovviamente, il chiacchiericcio che si verrà a creare destabilizzerà tutti i residenti del posto, compreso Demir, che arriverà a litigare con il fidato Cengaver (Kadim Yaşar) poiché crederà erroneamente che sia stata Nihal (Ebru Aytemur), la moglie dell’uomo, a diffondere la notizia.

Terra Amara, news: Yilmaz coinvolto in una sparatoria

Occhio dunque a tutti i passaggi successivi della storia: anche se verrà messo al corrente del “gossip” che si è creato intorno alla sua persona, Yilmaz vorrà fare il possibile per riconquistare la fiducia di Müjgan. In tal senso, la strada per la riappacificazione sembrerà aprirsi appena: grazie all’aiuto di Sabahattin Arcan (Turgay Aydın), la dottoressa accetterà di incontrare Akkaya ad Ankara, città dove si sarà rifugiata per contare sul supporto di una vecchia amica.

Tuttavia, possiamo anticiparvi che Yilmaz non potrà andare ad Ankara poiché, proprio mentre starà per partire, cadrà nelle provocazioni di alcuni uomini, che si complimenteranno in maniera volgare con lui per essere andato a letto con Züleyha e, probabilmente, anche con Müjgan. In preda al nervosismo, Yilmaz spaccherà una bottiglia di vetro su uno dei brutti ceffi, scatenando una vera e propria baruffa. A quel punto, uno del gruppo estrarrà una pistola e sparerà un colpo verso Yilmaz, che risponderà a sua volta con la sua arma, finendo per ferire il “malcapitato”.

Terra Amara, spoiler: Yilmaz viene arrestato!

Di conseguenza, dato che l’uomo verserà in gravi condizioni anche dopo una disperata operazione per salvargli la vita, Yilmaz verrà arrestato e portato in carcere, con il padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) che – potendo contare sul supporto del fidato Çetin Ciğerci (Aras Şenol) – si mobiliterà sin da subito per farlo uscire da lì il prima possibile.

Intanto, dato che sarà all’oscuro dell’arresto, Müjgan crederà che Yilmaz l’abbia piantata in asso perché non si è presentato da lei per chiarire. Insomma, tutto si complicherà per il giovane… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.