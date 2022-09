Spoiler Terra amara: Gülten si becca un colpo di pistola…

La rabbia di Demir Yaman (Murat Ünalmış) rischierà di mietere una nuova vittima nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Nel bel mezzo di un infuocato litigo con il rivale Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) l’uomo finirà infatti per sparare per errore alla povera Gülten (Selin Genç) generando diverse reazioni tra i personaggi della telenovela…

Terra Amara, news: Yilmaz viene arrestato ma…

La storyline prenderà il via nel momento in cui Yilmaz verrà arrestato in seguito ad uno scontro a fuoco nel quale ferirà un uomo. In pratica, il nostro protagonista cercherà di difendersi dai pettegolezzi dei compaesani, che avranno appreso che in passato ha avuto una relazione con Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) e metteranno in dubbio il suo rapporto nascente con la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike Ipek Yalova). Sarà quello il momento in cui Akkaya farà a botte con un brutto ceffo, che ad un certo punto estrarrà una pistola e gliela punterà contro.

Di conseguenza, anche Yilmaz tirerà fuori la sua arma e colpirà il litigante prima di essere colpito. Il malcapitato verrà quindi portato in ospedale, dove verrà sottoposto ad un intervento d’urgenza. Yilmaz, invece, verrà condotto in carcere, anche se poi potrà ritornare in libertà qualche giorno dopo, quando Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) convincerà il ferito a testimoniare che Akkaya ha agito per legittima difesa…

Terra Amara, trame: Demir scopre che Şermin ha venduto la tenuta a Yilmaz

I problemi saranno però appena cominciati. Nel momento in cui ritornerà alla tenuta, Yilmaz si imbatterà nell’intervista che Demir e Züleyha hanno rilasciato ad un quotidiano per ribadire che si sono innamorati l’uno dell’altra (ciò per via di un “improvviso colpo di fulmine” che ha portato la donna a troncare la relazione precedente che aveva con lui). Una volta che leggerà tutto il contenuto, dove si screditerà completamente la sua persona, Akkaya andrà ovviamente su tutte le furie e deciderà che è arrivata l’ora che Yaman sappia che Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) gli ha venduto la sua mansione.

Appena Yilmaz gli svelerà quello che la cugina ha fatto, Demir si renderà protagonista di una vera e propria sfuriata e, di fronte al rifiuto del “nemico” di rivendergli la proprietà, si farà minaccioso e gli punterà contro una pistola. Neanche a dirlo, Akkaya non si lascerà cogliere impreparato e tirerà fuori la sua arma. La tragedia non tarderà così ad arrivare…

Terra Amara, spoiler: Demir spara “per errore” a Gülten

Come facilmente prevedibile, tutti i residenti della tenuta si precipiteranno da Yilmaz e Demir nel bel mezzo del litigio. Tuttavia, nonostante la richieste di Züleyha e della madre Hünkar (Vahide Perçin), il Yaman non vorrà proprio saperne di lasciare andare Yilmaz e farà partire un colpo che ferirà ad una spalla Gülten, la quale farà da scudo con il suo corpo per proteggere il suo “amato”.

La ragazza verrà immediatamente portata in ospedale dallo stesso Demir, pentito per il suo gesto. Da un lato, quando si riprenderà, Gülten deciderà di mentire e dirà ai dottori che si è ferita mentre giocava con la pistola del fratello Gaffur (Bülent Polat), dall’altro il dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) capirà subito che la giovane ha mentito ed affronterà Yilmaz e Demir, entrambi accorsi al suo capezzale… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.