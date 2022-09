Terra Amara anticipazioni: anche Gülten troverà l’amore!

Terra Amara, spoiler: ecco chi è il grande amore di Gülten

Appena ritornerà in onda, Terra Amara continuerà a riservare emozioni molto forti ai suoi tantissimi telespettatori. Non a caso, nelle puntate italiane in onda nei primi mesi del 2023, bisognerà fare attenzione anche alla giovane domestica Gülten Taşkın (Selin Genç). Quest’ultima riuscirà infatti a dimenticare Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş), del quale è totalmente invaghita, e troverà il suo vero grande amore. Scopriamo insieme di chi si tratta…

Possiamo fin da ora anticiparvi che, col trascorrere degli episodi, Gülten avrà modo di conoscere Çetin Ciğerci (Aras Şenol), il fedele “servitore” (nonché autista) di Yilmaz e del padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık). Tra i due giovani nascerà così pian piano una piccola sintonia che, nel corso della narrazione, si convertirà in un sentimento profondo che arriverà fino all’altare!

Si tratta di una coppia al momento totalmente inedita e tutta da scoprire, che sicuramente dovrà affrontare anche diversi ostacoli prima di sposarsi…

Bisognerà infatti chiedersi se Gaffur (Bülent Polat) accetterà di buon grado Çetin in famiglia oppure se si opporrà come suo solito, trasformando la vita della sorella in un vero e proprio inferno. Tutti aspetti di cui parleremo subito dopo il finale della telenovela Una Vita, periodo in cui Terra Amara ritornerà sui nostri piccoli schermi… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.