Spoiler Terra amara: una nuova occasione per Gülten

Non appena risolverà tutti i suoi problemi economici, la capricciosa Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) avrà bisogno di una domestica che si occupi delle faccende di casa. Proprio per questo penserà bene di assegnare tale ruolo alla “neo licenziata” Gülten Taşkın (Selin Genç). Vediamo quindi come verrà introdotta la storyline…

Terra Amara, news: Züleyha licenzia Gülten

La faccenda si delineerà quando Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) prenderà di mira Gülten, colpevole di non aver mai consegnato a Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) le lettere che gli avrebbero svelato che è stata costretta a sposare Demir Yaman (Murat Ünalmış). Il rapporto tra le due donne, già decisamente incrinato, non farà dunque che peggiorare quando, nel bel mezzo di un litigio, l’inserviente farà presente alla Altun che è così poco indulgente nei suoi riguardi soltanto perché è gelosa della relazione che Yilmaz ha cominciato con la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike Ipek Yalova).

Appena sentirà quell’insinuazione, che tra l’altro non sarà per niente campata per aria, Züleyha andrà su tutte le furie e chiederà con successo alla suocera Hünkar Yaman (Vahide Perçin) di licenziare Gülten. Quest’ultima verrà così cacciata dalla cucina, ma potrà continuare a lavorare in altre zone della tenuta per ordine della madre di Demir.

Terra Amara, trame: Şermin vende la sua mansione a Yilmaz

Dì lì a poco, la vicenda si intersecherà presto con Şermin. Come abbiamo avuto occasione di anticiparvi nei nostri precedenti post, la moglie di Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) accetterà di vendere la sua tenuta a Yilmaz, con tutti i territori adiacenti alla stessa, quando Demir vorrà acquistarla ad un prezzo decisamente più basso del suo valore.

Da un lato, attraverso questo escamotage, Yilmaz si avvicinerà a tutti i possedimenti dei Yaman, ma per ora manterrà segreto il contratto stipulato e permetterà alla Yaman di continuare a viverci. Dall’altro Şermin riceverà in cambio 300mila lire turche e sarà di fatto nuovamente una donna ricca (anche se non potrà contare sull’appoggio di Sabahattin, che non vorrà ritornare con lei nemmeno quando gli ricomprerà la macchina che aveva precedentemente venduto per evitare che la casa venisse pignorata).

Terra Amara, spoiler: Şermin chiede a Gülten di lavorare per lei

Dati i tanti soldi di cui disporrà, Şermin capirà che è arrivata l’ora di avere una domestica personale e penserà di chiederlo a Gülten, nonostante i contrasti avuti con lei quando pensava che avesse una relazione extraconiugale con Sabahattin. Di fronte alla proposta, la ragazza non saprà cosa rispondere perché avrà paura di fare arrabbiare Hünkar, ma le lascerà intendere che non le dispiacerebbe affatto ritornare a coprire tale ruolo.

A quel punto Şermin dirà alla sottoposta di non preoccuparsi perché parlerà lei alla zia della questione. Lo farà davvero? E sopratutto come la prenderà la dispotica Hünkar? Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.