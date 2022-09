Terra Amara: Yilmaz chiede a Müjgan di sposarlo ma… | Anticipazioni

Spoiler Terra amara: proposta nuziale, risposta inattesa…

Nelle prossime puntate di Terra amara, la relazione nascente tra Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) e la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike Ipek Yalova) sembrerà decollare fin dalle prime settimane di frequentazione. Ciò spingerà l’ex di Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) a formalizzare la loro unione, motivo per cui chiederà alla donna di sposarlo. Non tutto andrà però per il verso giusto…

Terra Amara, trame: Yilmaz e Müjgan si baciano

La storyline comincerà a delinearsi nel momento in cui Yilmaz e Müjgan si scambieranno il primo bacio, generando diversi “chiacchiericci” tra gli abitanti di Cukurova poiché Akkaya andrà a trovare la donna in casa sua anche di notte.

Anche se non le avrà ancora confessato che l’ex per cui è finito in carcere è Züleyha, Yilmaz deciderà dunque di ascoltare un consiglio del padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) e, al fine di mettere un freno al gossip, si preparerà a chiedere alla Hekimoğlu di diventare sua moglie.

Tuttavia, nel giorno previsto per la romantica richiesta, Müjgan non potrà presentarsi all’appuntamento stabilito con Yilmaz perché alcuni uomini la “rapiranno” dopo averle fatto credere che una parente ha bisogno di lei per un travaglio avvenuto con anticipo.

Terra Amara, news: Müjgan è in pericolo. Yilmaz la salverà?

In realtà, gli uomini in questione saranno dei veri e propri criminali. Questi ultimi porteranno Müjgan in un capanno abbandonato affinché possa operare d’urgenza un loro parente, impossibilitato ad andare in ospedale poiché responsabile di una sparatoria in cui ha ferito ben sei persone.

Dato il ritardo della dottoressa, Yilmaz inizierà a preoccuparsi e si recherà proprio nella struttura sanitaria, dove scoprirà che Demir Yaman (Murat Ünalmış) ha visto Müjgan in macchina con due estranei mentre si recava lì per portare al pronto soccorso la madre Hünkar (Vahide Perçin), appena caduta dal cavallo.

Nell’istante in cui verrà informato di tutto, Yilmaz avrà il sentore che Müjgan sia stata rapita proprio da quei brutti ceffi, precipitandosi così a cercarla. E per fortuna la troverà prima che uno dei criminali la uccida con un colpo di pistola perché non sarà riuscita a salvare il parente (che lui stesso avrà dovuto freddare per porre fine alle sue sofferenze).

Terra Amara, spoiler: Yilmaz chiede a Müjgan di sposarlo ma lei rifiuta

Yilmaz deciderà quindi di rimandare la richiesta di matrimonio al mattino successivo, dopo che Müjgan avrà accettato di dormire a casa di Fekeli. Comunque sia, proprio quando aprirà il suo cuore, Akkaya riceverà una risposta negativa dalla donna, la quale affermerà che non può accettare di sposarlo finché lui non avrà completamente dimenticato l’ex che lo fa ancora soffrire.

La risposta negativa sorprenderà Yilmaz, che non se l’aspettava, ma Müjgan avrà modo di fargli capire che non vuole essere una seconda scelta e che non diventerà sua moglie, pur amandolo, finché non sarà convinto dei sentimenti che prova per lei… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.