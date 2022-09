Terra Amara: Yilmaz e Müjgan si sposeranno? Arrivano all’altare, anticipazioni

Prospettive nuziali per Yilmaz e Müjgan di Terra amara, spoiler

Appena Terra Amara tornerà in onda, subito dopo il gran finale di Una Vita, i telespettatori della telenovela iberica assisteranno alla nascita di un nuovo amore destinato a creare parecchio scompiglio. Deciso ad accantonare definitivamente la sua storia con Züleyha Altun (Hilal Altınbilek), Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) concentrerà infatti tutte le sue attenzioni sulla dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike Ipek Yalova), che comincerà a corteggiare. Nonostante varie insidie, i due arriveranno anche all’altare…

Se avete letto i nostri post precedenti, sapete già che Müjgan accetterà di sposare Yilmaz quando il padre (proprietario di una clinica privata di Istanbul) vorrà che smetta di vederlo per via dei problemi giudiziari che l’uomo ha avuto e che lui avrà appreso tramite una lettera anonima che gli sarà stata recapitata.

Terra Amara, spoiler: ecco che cosa succederà tra Yilmaz e Müjgan

A quel punto, la dottoressa deciderà di non abbandonare Cukurova per stare al fianco di Yilmaz, ma andrà incontro ad una vera e propria delusione quando scoprirà che la ex che Akkaya ha tanto amato è Züleyha. Dato che Yilmaz le avrà sempre nascosto lo scomodo particolare, Müjgan si sentirà totalmente presa in giro ed interromperà ogni tipo di rapporto con il suo fidanzato. In ogni caso, tra i piccioncini ritornerà il sereno.

In tal senso, possiamo infatti anticiparvi che il matrimonio tra Müjgan e Yilmaz verrà celebrato nelle puntate in onda, presumibilmente, nei primi mesi del 2023: un’unione che porterà anche alla nascita di un bambino!

Una volta che avrà la fede al dito, Akkaya dimenticherà per sempre Züleyha oppure il destino avrà in serbo altro per lui? Non mancheremo di approfondire questo argomento non appena gli episodi in oggetto saranno al centro della trame trasmesse su Canale 5. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.