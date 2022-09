Spoiler Terra Amara: Yilmaz, auto-ferimento per amore!

Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) farà di tutto per riconquistare Müjgan Hekimoğlu (Melike Ipek Yalova). Quest’ultima, nonostante il loro fidanzamento, non vorrà infatti più saperne di lui quando scoprirà che, in passato, ha avuto una relazione con Züleyha Altun (Hilal Altınbilek), la moglie di Demir Yaman (Murat Ünalmış)…

Terra Amara, news: Müjgan tronca con Yilmaz

Già sapete che Müjgan scoprirà che il suo “promesso sposo” è stato con la Altun nel momento in cui soccorrerà in ospedale una sua vecchia conoscente, che le parlerà per filo e per segno della relazione tra i due. Dato che lo scottante particolare le era stato omesso fino a quel momento, la dottoressa si sentirà presa in giro da Yilmaz e gli restituirà l’anello di fidanzamento, dando di fatto per conclusa la loro storia.

Come se non bastasse, la ragazza deciderà di recarsi ad Ankara da un’amica per “smaltire” la delusione, anche se Yilmaz riuscirà ad ottenere un incontro chiarificatore con lei. L’appuntamento non andrà però in porto…

Terra Amara, trame: Yilmaz non riesce a farsi perdonare da Müjgan

Eh sì: poco prima di recarsi da lei, Yilmaz resterà coinvolto in una rissa, che si innescherà quando alcuni uomini faranno della battute provocatorie sui rapporti che ha avuto con Züleyha e Müjgan. Nel tentativo di difendersi da uno sparo, Akkaya farà quindi partire un colpo dalla sua pistola che ferirà uno dei brutti ceffi, motivo per il quale verrà arrestato.

Da un lato Yilmaz riuscirà ad uscire di prigione soltanto quando il “padrino” Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) convincerà il ferito a testimoniare che il “figlioccio” ha agito per legittima difesa, dall’altro Müjgan si sentirà per l’ennesima volta piantata in asso dall’uomo che ama e penserà di dimettersi dall’ospedale di Cukurova per farsi trasferire altrove. Un’idea che cambierà radicalmente quando comprenderà che fuggire non è la soluzione giusta perché, in fondo, lei non ha fatto nessuno sbaglio…

Terra Amara, spoiler: Yilmaz si ferisce pur di poter parlare con Müjgan

Questo a quali risvolti porterà? Possiamo anticiparvi che Müjgan avrà modo di parlare ancora una volta con Yilmaz, ma rifiuterà le sue scuse perché pur di stare con lui, che invece la stava prendendo in giro, avrà litigato persino con il padre. Nel disperato tentativo di ottenere il suo perdono, Akkaya arriverà dunque a ferirsi appositamente con un macchinario della fabbrica di cotone – come riferirà a Fekeli – per andare in ospedale e farsi curare dalla Hekimoğlu.

Anche in questo caso, il “piano” si concluderà con un nulla di fatto, anche se Yilmaz avrà modo di spiegare a Müjgan che non si è presentato all’appuntamento chiarificatore con lei poiché è stato arrestato. La rivelazione aprirà il cuore della dottoressa? Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.