Terra Amara, news: ecco chi è il padre di Leyla

Il piccolo Adnan non sarà l’unico figlio di Züleyha Altun (Hilal Altınbilek). Nelle puntate di Terra Amara in onda al termine della telenovela Una Vita, la ragazza diventerà infatti madre della piccola Leyla. Ma chi sarà il padre? Il marito Demir Yaman (Murat Ünalmış) o il suo grande amore Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş)? Scopriamolo insieme…

Per prima cosa, precisiamo che gli episodi a cui ci stiamo riferendo verranno trasmessi da Canale 5 soltanto nel 2023 inoltrato. Per allora, la Altun sarà riuscita in parte ad appianare tutti i contrasti avuti con il marito Demir, tant’è che la piccola Leyla sarà sua figlia (la prima “naturale” del Yaman Senior, visto che, come già sapete, Adnan è in realtà figlio di Yilmaz).

Insomma, il matrimonio tra Demir e Züleyha porterà alla nascita di un primo e vero erede, ma inizialmente la notizia non verrà accettata di buon grado dall’uomo. Per quale motivo? Avrà forse scoperto che Adnan non è suo figlio e si sarà convinto erroneamente di essere sterile?

Come sempre, non mancheremo di essere più specifici con questo argomento quando staremo per vedere tutta la storyline, ogni pomeriggio, sulla rete ammiraglia Mediaset…