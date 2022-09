Terra Amara anticipazioni: Züleyha e Müjgan hanno un rischioso incidente, ecco perché

Spoiler: l’incidente di Züleyha e Müjgan a Terra amara

L’ennesima malefatta di Demir Yaman (Murat Ünalmış) nei riguardi dell’odiato Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) finirà per rappresentare un grosso pericolo per la moglie Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) e la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike Ipek Yalova). Tutto ciò si verificherà nelle puntate italiane di Terra Amara che andranno in onda tra qualche mese, subito dopo l’epilogo della telenovela Una Vita.

Terra Amara, news: Demir ordina di sabotare la macchina di Yilmaz

La storyline partirà nel momento in cui, con l’aiuto del padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), Yilmaz riuscirà a chiudere un importante affare per l’esportazione di un grosso quantitativo di arance all’estero, ossia lo stesso su cui aveva messo gli occhi Demir.

Quest’ultimo di conseguenza si sentirà umiliato e, nonostante la promessa fatta alla madre Hünkar (Vahide Perçin) di non muovere alcun dito contro di lui, darà ordine ad alcuni uomini di sabotare la macchina di Akkaya in modo tale da fargli avere un incidente.

Il “destino” riserverà però al Yaman Senior una spiacevole sorpresa: possiamo anticiparvi che, proprio quel giorno, anche l’automobile di Müjgan avrà dei problemi. Anche se non si saranno ancora riappacificati, poiché la dottoressa avrà interrotto la loro relazione allo scoperta del suo passato con la Altun, Yilmaz deciderà dunque di prestare la sua vettura alla Hekimoğlu, dato che dovrà andare con urgenza ad assistere un paziente!

Terra Amara, spoiler: Züleyha e Müjgan hanno un incidente…

Grazie a questo piccolo imprevisto, Demir esporrà ad un vero e proprio rischio anche Züleyha. Turbata da un’intervista rilasciata ai giornali da Yilmaz, dove avrà dichiarato che ormai il suo cuore batte per una donna che ha conosciuto a Cukurova, la Altun si farà sopraffare dalla sua gelosia ed entrerà nella macchina di Müjgan appena la incrocerà.

Per via di tale gesto, fatto totalmente di impulso, Züleyha – così come Müjgan – resterà coinvolta nell’incidente orchestrato da Demir per liberarsi di Yilmaz, visto che ad un certo punto la dottoressa non riuscirà a frenare e le sarà impossibile evitare che la macchina esca fuori strada.

Terra Amara, trama: Yilmaz soccorre per prima Züleyha

Appena verrà informata da Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) che Müjgan stranamente non è arrivata a destinazione, Yilmaz avrà il sentore che alla donna sia successo qualcosa di brutto quando noterà che sono presenti tracce di olio in strada proveniente dalla macchina che le ha lasciato.

In preda al panico, Akkaya seguirà dunque la scia della sostanza e arriverà sul luogo dell’incidente, dove d’istinto soccorrerà per prima Züleyha implorandola di non lasciarlo (parole che Müjgan non sentirà poiché in quel momento sarà priva di sensi a causa della botta presa).

In ogni caso, nonostante i primi minuti di disorientamento, alla fine Yilmaz presterà soccorso ad entrambe, chiamando le ambulanze e facendo sì che le due donne vengano portate in ospedale. Una situazione che, ovviamente, finirà per innescare dei sensi di colpa in Demir, appena capirà che la moglie è rimasta coinvolta nella trappola potenzialmente mortale che lui stesso ha organizzato… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.