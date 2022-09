Terra amara da lunedì 5 settembre inizia alle 16,30 | Anticipazioni puntata

Trama puntata n. 46 di Terra amara di lunedì 5 settembre 2022

Da lunedì 5 settembre e fino al ritorno di Uomini e donne, le avventure dei personaggi di Terra amara slittano alle 16.30 e faranno da traino alla nuova edizione di Pomeriggio 5.

Fekeli viene molto apprezzato dalla gente del quartiere, perché distribuisce cibo e promette lavoro anche a nome di Yilmaz. Saniye, pur di coprire Gaffur e Gulten, ha un incidente con la signora. Piange per aver perso il suo bambino. Sermin fa visita alla zia, ma poi si allontana infastidita.

Dopo aver capito che Gulten è a casa di Yilmaz, Hunkar minaccia di mandare via dalla tenuta Gaffur e Saniye, se lei non rientra immediatamente. Quando la ragazza illustra i motivi della sua fuga, Hunkar le assicura che nessuno la obbligherà mai a sposarsi, poi decide di far restare Saniye e Gaffur solo perché pensa che sia incinta. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.