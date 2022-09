Terra amara sospesa da lunedì 19 settembre, Un altro domani cambia orario (e durata)

Terra amara sospesa, ma solo per alcuni mesi

Come succede un po’ ogni anno, le soap e telenovele partite a inizio estate su Canale 5 hanno poi qualche difficoltà a trovare una collocazione all’interno del palinsesto autunnale di daytime. Anche stavolta è così, ma in questo caso la “scomparsa” dalla programmazione di cui stiamo per parlarvi avrà fortunatamente una durata piuttosto breve…

Entriamo nello specifico. A partire da lunedì 19 settembre, nel pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset tornano in onda gli appuntamenti tipici dell’autunno-inverno: Uomini e donne e le pillole quotidiane di Amici e del Grande Fratello Vip (quest’ultima trasmissione da martedì 20, per la precisione). Tutti questi ritorni faranno sì che la telenovela turca Terra amara, che tanto è piaciuta al pubblico durante i mesi più caldi, debba essere temporaneamente sospesa.

Un altro domani passerà alle 16.50

Attenzione però: Yilmaz, Zuleyha e tutti gli altri protagonisti della soap non andranno in letargo per tutta la stagione televisiva, ma solo per alcuni mesi: già sappiamo infatti che Una vita prossimamente terminerà per sempre (entro fine anno, se la messa in onda degli episodi si manterrà al ritmo attuale) e, da quel che si sa, sarà proprio Terra amara a prendere il suo posto alle 14,10. Quindi i fan delle vicende ambientate a Cukurova dovranno avere solo un po’ di pazienza e tra non troppo tempo riavranno stabilmente il loro programma preferito.

Mediaset ha invece scelto di far continuare la programmazione di Un altro domani, la soap spagnola dalla doppia collocazione temporale (passato e presente). Il programma, però, dalla prossima settimana non andrà più in onda alle 14.45 ma alle 16,50 per terminare con l’inizio di Pomeriggio 5, quindi le puntate diventeranno più corte rispetto a quelle attuali. Altre notizie di Terra amara su Telegram.