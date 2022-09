Un altro domani, anticipazioni dal 12 al 16 settembre 2022

Anticipazioni settimanali puntate Un altro domani da lunedì 12 a venerdì 16 settembre 2022

A Rio Muni, Carmen si mostra reticente a partecipare alla merenda organizzata per riunire le due famiglie e discutere dei preparativi delle nozze con Victor. La ragazza si sente oppressa dal fidanzamento e sente che ogni passo in più verso il matrimonio è un passo che la allontana dal suo vero amore: Kiros.

Sergio, pentito di essersi dato alla fuga, chiede a Julia di concedergli un’altra opportunità, ma Julia non vuole più saperne di lui. Poi, dopo aver chiuso con Tirso e aver parlato con Diana, che le fa capire quanto sia difficile crescere un figlio da sola, Julia decide di mettere da parte la rabbia e di parlare con Sergio. Cloe è sempre più determinata a trasferirsi a Madrid per riconquistare Dani, mentre Maria non riesce ancora a dirle la verità. Carmen è sempre più triste e angosciata e Victor, confuso, non sa che pesci prendere. Quando la sua fidanzata rifiuta di accompagnarlo a un’importante serata al Rio Club, Victor si confida con Patricia, che gli promette di parlare con Carmen, che alla fine, si presenta alla festa. Alla stessa festa, c’è anche Angel in compagnia di Alicia, con la quale finge di essersi fidanzato di nuovo per sviare i sospetti dalla sua storia con Ines, che è sua complice e lo sostiene in questa finzione.

Julia decide di perdonare Sergio e i due decidono di seguire insieme la gravidanza e il futuro bambino, anche se Diana ovviamente pretende che le cose si facciano a modo suo. Nessuno si aspetta la sorpresa che riserva loro la prima visita dal ginecologo: Julia non è incinta. Nel frattempo, Cloe è determinata a trasferirsi a Madrid per avvicinarsi a Dani. Maria si rende conto che l’unico modo per dissuadere l’amica dal fare un tale passo e’ dirle che Dani, in realtà, ha già una fidanzata.

Julia, dopo aver scoperto di non essere veramente incinta, si sente totalmente persa. Ormai si era abituata all’idea di diventare madre e ora prova solo un vuoto incolmabile e tutti i suoi amici e parenti sono preoccupati per lei. Nel frattempo arriva in paese Erik, il nipote di Tirso, e, ovviamente, il suo arrivo suscita molta curiosità tra gli abitanti.

Un altro domani, anticipazioni: Julia è in difficoltà

A Rio Muni, Carmen, dopo aver scoperto che il padre ha ceduto la sua parte delle azioni dell’azienda a Patricia, decide di andare da lei per chiederle di restituire le azioni al padre e anche il comando dell’azienda, ma Patricia, non dovendo più rendere conto a nessuno, decide di licenziarla. Intanto Ines scopre che Ventura ha offerto un lavoro ad Angel e non sembra esserne molto contenta.

Nel passato: dopo aver licenziato Carmen, Patricia le propone di tornare al suo posto di lavoro, grazie anche all’intervento di Angel. Dopo tutte le irregolarità commesse da Francisco, forse solo unendo le loro capacità le due donne potranno mantenere a galla la fabbrica. Nel presente: Julia è in seria difficoltà e teme di non riuscire a consegnare in tempo tutti i mobili che un negozio di Barcellona le ha ordinato, ma Sergio di offre di aiutarla scadenze: si offre come “manodopera”.

Nel passato: Carmen accetta di riprendere il suo lavoro alla guida dell’ebanisteria, ma Kiros non sembra molto contento e si scontra un po’ con lei. Jonas riferisce a Patricia che i camion non trasportano solo legname, ma anche dei bauli carichi di non si sa quale merce. Patricia chiede spiegazioni a Francisco. Vuole sapere la verità, oppure denuncerà la faccenda alla Guardia Coloniale. Nel presente: la presenza ingombrante di Sergio e il suo modo di di fare irritano molto Elena, mentre invece Julia è entusiasta di averlo al suo fianco.

Dopo aver scoperto che Ventura, d’accordo con Francisco, usa i camion della loro azienda per trasportare merce pericolosa, Patricia mette sotto pressione la sua spia Jonas: deve scoprire a qualunque costo di che merce si tratta. Carmen cerca di conciliare il lavoro e la sua relazione con Victor. La cosa viene resa ancora più difficile dall’ostilità di Kiros, che non regge la situazione e non rende più sul lavoro.

Sergio e Julia decidono di festeggiare il loro divorzio con una festa. Diana è scandalizzata. Tirso, alle prese con la difficile gestione di suo nipote Erik, si confida con Elena e le svela che suo fratello Jorge, il padre di Erik, è in carcere per omicidio.

Julia è decisa a divorziare da Sergio e a dare una grande festa insieme a tutti gli abitanti del paese per festeggiare. Tuttavia, una persona molto importante per lei decide di non partecipare ai festeggiamenti, ovvero Tirso. Alla festa, invece, Diana si mostra molto strana e Mario inizia a sospettare che nasconda qualcosa. Nel frattempo, Cloe e Erik cominciano a parlare e sembrano andare molto d’accordo. In Guinea, Victor decide di lasciare il suo lavoro in fabbrica perché ha paura che questo potrebbe rovinare la sua relazione con Carmen, ma lei non glielo permette. Intanto, Alicia intende passare più tempo con Angel con la scusa di farsi vedere in pubblico come coppia, ma i suoi piani vanno a monte quando Angel si rifiuta: ha bisogno di dedicare del tempo al suo lavoro con Ventura.