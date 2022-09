Anticipazioni puntata 75 (seconda parte) e 76 di Un altro domani di mercoledì 14 settembre 2022

Nel presente, Cloe si vuole trasferire a Madrid per avvicinarsi a Dani. Maria capisce che l’unico modo per far desistere l’amica è dirle che Dani è già fidanzato. Julia ora sa di non aspettare un bambino ma ormai si era abituata al pensiero di diventare madre; ora sta male e tutti i suoi amici e parenti sono in ansia per lei. Giunge in paese Erik, il nipote di Tirso; tutti ne sono incuriositi.

Nel passato, Carmen ha scoperto che il padre Francisco ha ceduto la sua parte delle azioni dell’azienda a Patricia, dunque decide di andare da lei e le chiede di restituire le azioni al padre e anche il comando dell’azienda; Patricia però, non dovendo più dare spiegazioni a nessuno, decide di licenziarla. Ines scopre che Ventura ha offerto un lavoro ad Angel e non sembra esserne molto felice.