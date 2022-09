Un altro domani, anticipazioni dal 19 al 23 settembre 2022

Anticipazioni settimanali puntate Un altro domani da lunedì 19 a venerdì 23 settembre 2022

Victor fa del suo meglio per occuparsi della fabbrica, ma il suo meglio non è abbastanza per risolvere tutte le problematiche che man mano si vengono a creare. Nel frattempo, Ventura si occupa di inserire Angel nel mondo dei grandi uomini d’affari.

Sergio e Julia hanno appena divorziato ma vanno d’accordo più e meglio di prima, non litigano più e sembrano più legati che mai.

Spoiler Un altro domani: i sospetti di Patricia

Sergio e Julia, a dispetto delle opinioni di tutti coloro che li circondano, continuano a coltivare i loro sentimenti cercando di non farsi notare.

A Kiros viene affidato il compito di assistere Carmen nei preparativi delle sue nozze. Patricia ordina a Mabalé di scoprire il contenuto delle casse che vengono caricate di nascosto sui camion della fabbrica.

La situazione si complica perché Patricia è insospettita dalla presenza delle casse caricate di nascosto sui camion della fabbrica. Ventura affida ad Angel una valigetta con l’ordine di non perderla mai di vista.