Anticipazioni puntata 65 Un altro domani di venerdì 2 settembre 2022

Nel presente, Julia ha finito di prendere le sue cose e sta accettando la sconfitta di fronte all’impossibilità di restituire il denaro a Diana. Ma, proprio mentre sta salutando tutti, le arriva la notizia che qualcuno ha estinto il suo debito. Julia ora è l’unica proprietaria della bottega e non potrebbe essere più contenta. I problemi nascono quando la nostra protagonista scopre la causa della mancanza di energia che ha accusato negli ultimi giorni. Maria è in ansia perché da un po’ di tempo Cloe non risponde ai suoi messaggi, ma scopre che ha organizzato un viaggio a Madrid per conoscere Dani di persona.

Nel passato, Angel e Ines hanno paura che Alicia parli prima o poi a qualcuno della loro storia clandestina. Se accadesse, non potrebbero mai più stare insieme. A Rio Muni, tutti aspettano un importante evento: la festa in cui Victor chiederà la mano di Carmen. Quest’ultima, in realtà, ha pianificato con Kiros la fuga dalla Guinea.