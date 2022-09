Anticipazioni puntata di Un altro domani di venerdì 30 settembre 2022

Alicia vorrebbe trascorrere più tempo con Angel, utilizzando la scusa di farsi vedere in pubblico come coppia; purtroppo per lei, però, i suoi piani vanno a monte perché Angel preferisce declinare la proposta: ha necessità di dedicare del tempo al suo lavoro con Ventura. Nel frattempo, Victor fa del suo meglio per occuparsi della fabbrica, ma – nonostante le buone intenzioni – non riesce comunque a fare abbastanza…