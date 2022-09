Anticipazioni puntata 67 (seconda parte) e 68 di Un altro domani di martedì 6 settembre 2022

Elena avvertito Julia su Diana, che le sta alle calcagna tutto il giorno e che, se scoprisse che è incinta, non le darebbe tregua. Patricia cerca di calmare Carmen, triste dopo il fidanzamento con Victor, ma le conferma al tempo stesso che non ha scelta.

Nel passato, Francisco si sente in colpa verso Carmen e in extremis sembra ripensarci riguardo alla decisione di cedere delle azioni a Patricia. Quest’ultima però si infuria e durante una discussione minaccia Carmen: se non sposerà Victor, lei scoprirà chi è l’uomo con cui Carmen pensava di scappare e lo distruggerà. Victor capisce intanto che Carmen non è contenta del loro fidanzamento e le dice,che, se vuole tirarsi indietro, deve farglielo capire immediatamente. Nel presente, Julia non riesce a dire a Sergio che è incinta, ciò mentre nel paese inizia a girare la voce che è malata.