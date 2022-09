Anticipazioni puntata 69 e 70 (prima parte) di Un altro domani di mercoledì 7 settembre 2022

Nel presente, Julia è sempre più decisa a nascondere la gravidanza a tutti, compresa sua madre, ma ciò fa partire una serie di pettegolezzi. Gli abitanti del paese temono infatti che la loro amica sia gravemente malata e ognuno, a suo modo, fa il possibile per rendere più lieve questo duro momento. Un piccolo malinteso con Elena conduce Julia sul punto di tradire il segreto di Maria. Nel passato Victor, messo in allarme da alcune rivelazioni di Linda, interroga Carmen: intende scoprire se lei voglia ancora sposarlo e se sia certa di amarlo. Intanto Ines e Angel organizzano un piano per tentare di allontanare i sospetti di Patricia; per realizzarlo, però, sarebbe necessario l’aiuto di Alicia, che non appare così tanto disposta a concederglielo.

Diana, dopo aver scoperto della gravidanza di Julia, la obbliga a dire tutto a Sergio, visto che il bambino è suo; Julia però deve ancora elaborare la notizia e non si sente pronta a dirglielo. Maria, invece, capisce che non può più proseguire l’amicizia speciale tra Cloe e Dani e deve decidere quanto prima…