Spoiler Un altro domani: Carmen Villanueva finisce in un guaio!

La delusione per come saranno andate le cose con Kiros (Ivan Mendes) farà sprofondare Carmen Villanueva (Amparo Pinero) in una crisi profonda. Non a caso, nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, la ragazza finirà per commettere un passo falso, visto che verrà ricattata da un fotografo…

Un Altro Domani, news: Carmen non riesce a nascondere il suo nervosismo

Come hanno già mostrato gli episodi andati in onda su Canale 5, Carmen è stata costretta a rinunciare alla sua fuga da Rio Muni con Kiros poiché ricattata da Patricia Godoy (Silvia Acosta), che ha minacciato di scovare il suo amante misterioso e fargli del male. A quel punto, Carmen si è vista costretta a fidanzarsi ufficialmente con Victor Velez de Guevara (Jon Lopez) pur di non mettere a repentaglio la vita del giovane africano, ma col passare del tempo non riuscirà a sopportare i preparativi delle sue nozze.

Oltre a discutere in più di un’occasione con Victor, che tenderà a non partecipare alle riunioni preparative del matrimonio poiché troppo impegnato con il lavori della fabbrica, Carmen finirà per prendersela anche con la suocera Ines (Barbara Oteiza) e con l’amica Linda (Esperanza Guardado), le quali non capiranno da cosa derivi tanto nervosismo. Partendo da ciò, la storyline comincerà dunque a complicarsi…

Un Altro Domani, trame: Carmen rischia di essere violentata

Eh sì: per non dare troppo nell’occhio, Carmen deciderà di lasciarsi andare e, per non pensare troppo al suo dispiacere per aver perso Kiros, comincerà a trascorrere tutte le notti nel circolo di Rio Muni e non disegnerà di bere più del dovuto. Una sera, la Villanueva si intratterrà con un giovane borghese e, completamente ubriaca, si immergerà con lui nella fontanella della piazza centrale della colonia, dove qualcuno scatterà loro diverse fotografie.

Pochi istanti dopo, la faccenda si farà però decisamente pericolosa, dato che il ragazzo farà delle esplicite avance a Carmen e sembrerà sul punto di violentarla quando verrà rifiutato. Fortunatamente, a calmare le acque penserà Kiros, incaricato da Victor di sorvegliare Carmen nelle sue notti mondane. Ma la vicenda sarà tutt’altro che conclusa…

Un Altro Domani, spoiler: il ricatto subito da Carmen!

Il giorno successivo, un tale Tristan si avvicinerà a Carmen e le consegnerà alcune fotografie scattate mentre si trovava nella fontanella con l’uomo che ha cercato di violentarla (anche se dagli scatti, ovviamente, non si vedrà l’aggressione). Come facilmente prevedibile, l’uomo vorrà dei soldi in cambio per non spedire le immagini compromettenti a Victor.

Per paura di ritorsioni, la Villanueva deciderà di pagare, ma appena riceverà la quota il “fotografo” si farà più minaccioso ed alzerà la posta in gioco (minacciando sempre di rivolgersi al Velez de Guevara). In preda al panico, Carmen chiederà così a Kiros di seguire il ricattatore per scovarlo, ma l’ennesimo guaio sarà dietro l’angolo…