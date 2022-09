Un Altro Domani anticipazioni: Dani / Maria accetta il consiglio di Julia, ecco dove andrà

Piccoli passi avanti per Dani “Maria” Naranjo (Kenai White) nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani: grazie ad un consiglio di Julia Maria Infante (Laura Ledesma), il giovane deciderà infatti di recarsi in un centro di ascolto per ragazzi trans al fine di avere la forza per parlare alla madre Elena Prieto (Aida de la Cruz) della sua condizione. La strada sarà però decisamente in salita, tant’è che “Maria” rischierà anche di essere scoperta…

Un Altro Domani, news: Dani e i consigli di Julia

La storyline prenderà il via nel momento in cui la Naranjo deciderà di smetterla di messaggiare con l’amica Cloe (Gloria Ortega) – di cui è segretamente innamorata – con l’account social di Dani. Dato che non saprà in che altro modo aiutarla, Julia consiglierà poi alla sua giovane dipendente di andare in un centro di ascolto, dove potrà incontrare altri ragazzi che hanno sofferto esattamente come lei e trovare così le giuste risposte alle tante domande che si pone.

Seppur titubante, alla fine Dani accetterà di andare sul posto, dove conoscerà il coach Rio, anche lui trans. Tuttavia, nel bel mezzo dell’incontro, Dani non riuscirà ad essere completamente sincero, tant’è che prima mentirà dicendo di aver fatto coming out con tutti i suoi cari e poi scapperà a gambe levate alla prima occasione utile. La questione sarà quindi tutt’altro che risolta e Dani rischierà di essere scoperto…

Un Altro Domani, trame: Dani rischia di essere scoperto!

Eh sì: possiamo anticipare che, durante il breve dialogo, Dani avrà detto incautamente a Rio che risiede a Robledillo. Il coach andrà dunque a cercarlo nel paesello, ma si imbatterà in Cloe e nel suo nuovo corteggiatore Erik Noguera (Alex Mola), il nipote di Tirso (Oliver Ruano).

Viste le menzogne che gli saranno state raccontate, Rio chiederà quindi ai due ragazzi se possono dargli l’indirizzo di Dani. Una richiesta che stupirà Cloe, dato che lì non risiede nessuno con quel nome, motivo per il quale non potrà fare a meno di pensare all’amico virtuale che l’ha lasciata apparentemente per un’altra ragazza.

Comunque sia, almeno per ora Cloe non farà “due più due”, anche se verrà presa inaspettatamente dal desiderio di mandare un messaggio a Dani.

Un Altro Domani, spoiler: Dani va ancora da Rio

Ovviamente, non appena scoprirà ciò che ha fatto, Dani andrà da Rio e gli dirà di non intromettersi mai più nella sua vita, dandogli modo di comprendere che ha mentito riguardo al suo coming out. Ma qualche settimana dopo, Dani farà un passo indietro e andrà nuovamente al centro di ascolto, dato che sentirà di avere il bisogno di confrontarsi con ragazzi come lui. Una decisione che comunicherà anche a Julia… ma quando arriverà il momento di parlarne ad Elena?