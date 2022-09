Un altro domani: Diana crede che Julia abbia un amante, ma non sa che… | Anticipazioni

Spoiler Un altro domani: il bizzarro comportamento di Julia

Anche se porrà fine al matrimonio con Sergio Cuevas (Miguel Brocca), nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, Julia Maria Infante (Laura Ledesma) continuerà ad andare a letto con il suo ormai ex marito. Una situazione surreale, che lei cercherà di tenere nascosta ad ogni costo ma che attirerà presto l’attenzione della madre Diana Lou (Cristina de Inza). La donna comincerà infatti a sospettare che la figlia abbia un amante…

Un Altro Domani, news: Julia e Sergio divorziano, ma continuano ad andare a letto insieme!

La bizzarra storyline prenderà il via in seguito ad un party che Sergio e Julia organizzeranno con gli abitanti di Robledillo per festeggiare la fine del loro matrimonio. Quando la festa sarà terminato, i due non riusciranno però a reprimere la reciproca attrazione che sentono, tant’è che finiranno per fare l’amore.

Questo non sarà in realtà un caso sporadico, dato che si susseguiranno diversi momenti di passione. Ad un certo punto, persino Elena Prieto (Aida de la Cruz) sorprenderà Julia e Sergio completamente nudi sul divano e prometterà di mantenere il completo riserbo sulla questione, anche se non comprenderà perché abbiano divorziato se l’intimità tra di loro non manca. Ovviamente, partendo da questi presupposti, la situazione non farà che complicarsi…

Un Altro Domani, spoiler: Diana sospetta che Julia abbia un amante

Eh sì: vi anticipiamo che, durante le pulizie, Diana troverà sotto il letto di Julia un calzino e comprenderà immediatamente che la consanguinea sta frequentando segretamente un uomo. Neanche a dirlo, la Lou si precipiterà dalla figlia per chiederle una spiegazione immediata, ma la Infante si rifiuterà di rispondere e le ricorderà che ormai ha trent’anni, motivo per cui non è tenuta a rivelarle con chi passa il suo tempo libero.

Come facilmente prevedibile, Diana non si arrenderà al rifiuto della figlia e parlerà con Elena, certa del fatto che sappia chi è l’uomo segreto di Julia. Anche la Prieto non le darà però alcuna delucidazione in merito, perché non vorrà tradire la fiducia della sua amica. Tuttavia, Elena sottolineerà che in fondo Julia è abbastanza prevedibile…

Un Altro Domani, trame: Diana pensa che Tirso sia l’amante di Julia

Tali parole basteranno a Diana per pensare che l’amante misterioso sia l’oste Tirso Noguera (Oliver Ruano), ma il diretto interessato negherà in malo modo tale prospettiva, riuscendo tra l’altro a convincerla. Resta dunque da capire se, dopo tale avvenimento, Diana riunirà tutti i tasselli del puzzle e comprenderà che Julia ha ancora a che fare con l’ex marito Sergio. E, in quel caso, come reagirà?