Spoiler Un altro domani: Julia e Sergio hanno una strana idea del divorzio…

Grazie alle puntate italiane di Un Altro Domani già andate in onda, i telespettatori della telenovela iberica hanno potuto abituarsi allo strano rapporto di coppia tra Julia Maria Infante (Laura Ledesma) e il quasi ex marito Sergio Cuevas (Miguel Brocca). Tuttavia, nelle prossime settimane di programmazione, i due finiranno nuovamente per fare qualcosa di a dir poco imprevedibile. Scopriamo di che cosa si tratta…

Un Altro Domani, news: Julia e Sergio non diventeranno genitori

L’incipit della storyline si avrà quando Julia scoprirà di non essere in attesa di un figlio da Sergio, come invece credeva a causa di alcuni sintomi dettati in realtà da un suo stato di forte ansia. A quel punto, la donna capirà che deve dare una nuova svolta alla sua vita, motivo per il quale chiederà al consorte che è finalmente arrivata l’ora di formalizzare il loro divorzio.

Tuttavia, per concludere al meglio la loro brevissima parentesi matrimoniale, i due coniugi si faranno venire in mente un’idea a dir poco strampalata: organizzare una festa con amici e parenti, durante la quale firmeranno i documenti per mettere fine alle nozze. Da un lato Diana (Cristina de Inza) riterrà alquanto bislacca l’idea della figlia e tenterà (senza risultati!) di farla desistere dal suo intento, dall’altro anche Elena (Aide de la Cruz) non saprà come reagire di fronte alla particolare iniziativa, tant’è che alla fine deciderà di assecondare l’amica…

Un Altro Domani, spoiler: Sergio, Julia e la festa di divorzio

Chi invece non vorrà partecipare in alcun modo al party sarà Tirso Noguera (Oliver Ruano) che, nonostante le insistenze di Mario (Chema Adeva), asserirà che proprio nella sera prescelta non ha trovato nessuno in grado di sostituirlo all’hotel. In ogni caso, il bell’oste troverà il tempo per presentarsi a casa della Infante, qualche ora prima dei festeggiamenti, per regalarle una prestigiosa bottiglia di vino e darle il suo personale in bocca al lupo per la tappa che sta per cominciare.

Partendo da questi presupposti, Sergio e Julia festeggeranno dunque il loro divorzio senza poter contare sulla presenza di Tirso, ma – oltre ai già citati Diana, Mario ed Elena – avranno al loro fianco anche Maria (Kenai White), Ribero (Mario Garcia) ed altri compaesani. Comunque sia, il colpo di scena vero e proprio arriverà quando la festa sarà ormai terminata…

Un Altro Domani, trame: Julia e Sergio fanno l’amore!

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che, appena resteranno soli nell’abitazione, Sergio e Julia si faranno trasportare dall’attrazione e faranno ancora una volta l’amore, trascorrendo tra l’altro tutta la notte insieme e risvegliandosi, il mattino seguente, felici e sorridenti. Una stranezza in piena regola, visto che la decisione di divorziare è stata presa di comune accordo!

Fatto sta che, in seguito all’intrigante nottata, i due ormai ex non potranno restare lontani a lungo e i momenti di passione non faranno altro che aumentare, anche se si impegneranno per fare in modo che Diana e i vicini non si rendano conto di nulla. Ma fino a dove andrà a parare questo risvolto incredibile della faccenda? Per ora, ci limitiamo a dirvi che Sergio farà di tutto per restare nel paesello…