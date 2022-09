Un Altro Domani anticipazioni: Elena sul punto di lasciare il lavoro, ecco perché

Spoiler Un altro domani: Julia ed Elena, amicizia in pericolo

L’amicizia tra Julia Maria Infante (Laura Ledesma) e Elena Prieto (Aida de la Cruz) sarà sempre più in bilico nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. Le due donne sembreranno infatti non trovare più un punto di incontro, tant’è che la madre di Maria (Kenai White) penserà addirittura di lasciare il lavoro e comincerà a vagliare altre proposte…

Un Altro Domani, news: Julia costretta a fare dei tagli

Tutto partirà quando Julia riceverà una multa salatissima per essersi dimenticata di pagare le assicurazioni dei suoi dipendenti della bottega di mobili. A quel punto, dato che non avrà 15.000 euro a disposizione per rimediare al guaio, la Infante chiederà consiglio alla madre Diana (Cristina de Inza) e al “compagno” Sergio Cuevas (Miguel Brocca) per uscire dalla difficile situazione venutasi a creare, ma i due gli diranno che l’unico modo possibile è quello di licenziare il dipendente più “dispendioso”, ossia Elena.

Ovviamente, Julia si rifiuterà di procedere in tale maniera e penserà di ridurre la giornata lavorativa dei dipendenti pur di salvare la Prieto. Quest’ultima non accoglierà però di buon grado la proposta perché, con la riduzione dell’orario, guadagnerà inevitabilmente meno.

Tra le due donne comincerà quindi uno scontro su tutta la linea…

Un Altro Domani, spoiler: Elena cerca un altro lavoro

Possiamo infatti anticiparvi che, visto che sarà completamente all’oscuro del fatto che ha ridotto le ore di lavoro soltanto per salvarla, Elena si porrà più di una volta a muso duro nei riguardi dell’amica, a cui recriminerà di aver messo i suoi dipendenti in una situazione molto difficile da gestire.

Ogni volta che saranno nella stessa stanza, Julia ed Elena non faranno altro che discutere, con Maria che inviterà più volte la madre a chiarire, da adulta, ogni contrasto sorto con la Infante. Col trascorrere delle giornate, la tensione non farà però che aumentare. Cosa che spingerà la Prieto a cercare alcune offerte di lavoro e mandare altrove il suo curriculum. Il rapporto tra le amiche sembrerà quindi ad un punto di non ritorno…

Un Altro Domani, trame: Elena e Julia, nuovo scontro in arrivo!

Eh sì: in tal senso, possiamo infatti anticiparvi che Julia si troverà a lasciare da solo il suo team quando dovrà cercare ad ogni costo di consegnare un’importante commissione, ciò in seguito al forfait del camion che avrebbe dovuto trasportare la merce ai clienti quel giorno stesso. La Infante sceglierà di fidarsi della Prieto, che le assicurerà di controllare personalmente il carico prima di spedirlo, dato che non potrà farlo lei in prima persona a causa dell’imprevisto.

Tuttavia, una volta che saranno arrivati a disposizione, il committente rimanderà indietro tutti i mobili perché pieni di difetti e completamente inutilizzabili. Una notizia che farà andare su tutte le furie Julia, che rimprovererà Elena e tutti gli altri per come avranno esposto il loro lavoro ad una vera e propria figuraccia (oltre che ad un grosso danno economico).

Tali parole innescheranno così la pronta risposta di Elena, che specificherà subito che tutto questo non sarebbe successo senza il taglio delle ore di lavoro. Questa sarà quindi la miccia che farà esplodere definitivamente le nostre protagoniste…