new entry "teen" in Un altro domani, arriva Erik!

Un nuovo ingresso complicherà la vita di Tirso Noguera (Oliver Ruano) nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. All’improvviso si presenterà infatti a Robledillo il diciottenne Erik (Alex Mola), il nipote dell’albergatore. Fin dalle prime scene, tra i due non scorrerà buon sangue a causa di un segreto che emergerà prepotentemente nella narrazione della telenovela…

Un Altro Domani, news: ecco chi è Erik

Erik arriverà nel paese il giorno del suo diciottesimo compleanno. Anche se non avrà più rapporti con lui da più di 11 anni, il ragazzo chiederà allo zio di prestargli del denaro, con il quale potrà a suo dire cambiare città, possibilmente all’estero, e trovare un lavoro adeguato alle sue esigenze. Ovviamente Tirso si rifiuterà di procedere in tale maniera, ragione per cui gli chiederà di dargli almeno qualche giorno di tempo per decidere meglio il da farsi, e darà ad Erik ospitalità nell’albergo (anche se gli farà promettere che non parlerà a nessuno del paese di quello che è successo al padre).

Fatto sta che, col trascorrere delle giornate, l’atteggiamento di Erik sarà sempre più insolente. Non a caso, l’ultimo arrivato finirà per spifferare a Mario (Chema Adeva) e ad Elena (Aida de la Cruz) che Tirso ha interrotto qualsiasi tipo di rapporto con lui in seguito all’arresto del padre, che si trova ancora in carcere. Parole che feriranno lo stesso Tirso, dato che il nipote ribelle non avrà mantenuto la promessa che gli aveva fatto…

Un Altro Domani, trame: Tirso confessa ad Elena il suo segreto

Dato tutto il clamore che si verrà a creare per via della dichiarazione di Erik, Elena sentirà dunque di dover stare concretamente vicina e Tirso e, dopo avergli palesato il suo appoggio, lo spingerà a confessarle per quale ragione il fratello è finito in carcere. Con le lacrime agli occhi, il Noguera svelerà dunque all’amica che il consanguineo è stato arrestato quando ha ucciso un uomo durante un tentativo di rapina in un bar.

Da un lato sarà dunque chiaro che Tirso si reca ogni mese (e in gran segreto) a trovare il fratello in galera. Dall’altro sarà possibile cominciare ad empatizzare con Erik, visto che in seguito alla “disgrazia” che gli sarà capitata avrà dovuto passare del tempo persino in alcuni istituti per minori (data la successiva impossibilità della madre di prendersi cura di lui). Tuttavia, nonostante il passato completamente burrascoso, Erik attirerà le attenzioni di una persona…

Un Altro Domani, spoiler: Cloe incuriosita da Erik

Eh sì: possiamo anticiparvi che Cloe (Gloria Ortega) si mostrerà fin da subito interessata ad Erik. Delusa per essere stata mollata all’improvviso dall’amico virtuale Dani, l’ex fidanzata di Ribero (Samuel Garcia) farà dunque di tutto per avvicinarsi al Noguera Junior. Una volontà che, neanche a dirlo, infastidirà parecchio Maria Naranjo (Kenai White), che avrà preferito sospendere l’amicizia virtuale con lei per non confessarle che si celava dietro all’account di Dani, il ragazzo trans che ha sempre sentito di essere.

Come deciderà dunque di comportarsi Maria appena capirà che Erik può essere una minaccia per la sua amicizia, fin troppo interessata, con Cloe?