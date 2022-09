Spoiler Un altro domani: in crisi l’amicizia tra Julia ed Elena

Tanto tuonò che piovve. Mai frase sarà più azzeccata per Julia Maria Infante (Laura Ledesma) e l’amica Elena Prieto (Aida de la Cruz) nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. A causa dei loro punti di vista differenti sulla gestione della bottega dei mobili, il rapporto tra le due donne si farà sempre più difficile, tant’è che ad un certo punto la nostra protagonista si troverà costretta a licenziare la dipendente. Una svolta che genererà diverse reazioni…

Un Altro Domani, news: Julia costretta a rivedere il piano di produzione

I primi problemi si verificheranno quando Julia riceverà una multa di circa 15.000 euro perché non avrà pagato in tempo le assicurazioni dei suoi dipendenti. Dato che non saprà dove sbattere la testa, la Infante chiederà consiglio alla madre Diana (Cristina de Inza) e al compagno Sergio Cuevas (Miguel Brocca) per capire meglio come comportarsi a riguardo per non finire in bancarotta e dover chiudere la bottega.

Diana e Sergio consiglieranno quindi a Julia di ridurre i costi licenziando Elena, la sottoposta che paga maggiormente, ma la Infante si rifiuterà di procedere in tale maniera, motivo per il quale deciderà di ridurre le ore di lavoro e, di conseguenza, gli stipendi di tutti quanti. Di lì a poco, la situazione si farà incandescente…

Un Altro Domani, trame: esplode la tensione tra Julia ed Elena

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che Elena non vedrà di buon occhio la decisione dell’amica e non mancherà di farglielo notare quando giungerà un grosso incarico, che a suo dire non potrà mai arrivare a conclusione visti i tagli sul piano produttivo.

Di fronte alla Infante che non vorrà proprio saperne di ascoltarla, la Prieto comincerà dunque a gettare la spugna e rivelerà alla figlia Maria (Kenai White) che intende prendere in considerazioni altri eventuali posti di lavoro e, nel caso, licenziarsi.

Tuttavia, prima di fare questo passo, Elena si impegnerà a fondo per permettere a Julia e ai suoi colleghi di portare a termine la commissione. Il piano andrà però letteralmente in malora quando il committente rimanderà i mobili indietro poiché avranno diversi difetti. Un imprevisto che manderà Julia su tutte le furie…

Un Altro Domani, spoiler: Julia decide di licenziare Elena!

Tutto questo a cosa porterà? Al culmine dell’ennesima discussione, dove entrambe perderanno le staffe, Elena e Julia sembreranno ad un passo dal rompere per sempre la loro amicizia. In cerca di una soluzione per evitare che il peggio avvenga, la Infante capirà che è necessario non lavorare più insieme a Elena o se vuole salvaguardare il rapporto con lei.

Con la morte nel cuore, Julia si presenterà così a casa di Elena e, anche se le chiederà scusa per tutte le incomprensioni avute negli ultimi giorni, le comunicherà che da quell’istante può considerarsi licenziata!

Si tratterà di una decisione piuttosto forte che la Infante compirà solo ed esclusivamente nella speranza di tornare ad essere una buona amica di Elena, poiché avrà compreso che non sempre è un bene mischiare la vita personale a quella professionale. Ma tale scelta sarà la più adeguata o finirà per indispettire maggiormente la Prieto?