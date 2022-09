Spoiler: l’inganno di Maria Naranjo a Un altro domani

L’arrivo in scena di Erik Noguera (Alex Mola), il nipote di Tirso (Oliver Ruano), rappresenterà un vero e proprio ostacolo per Maria Naranjo (Kenai White) e per i sentimenti nascosti che prova per la sua migliore amica Cloe (Gloria Ortega). Non a caso, nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, la figlia di Elena Prieto (Aida de la Cruz) farà di tutto per sfavorire l’avvicinamento tra i due giovani…

Un Altro Domani, news: chi è Erik

Come abbiamo avuto occasione di anticipare in precedenza, Erik arriverà all’improvviso nel paesello per chiedere dei soldi allo zio Tirso. Quando quest’ultimo si rifiuterà di concedergli un prestito con il quale trasferirsi dall’altra parte del mondo, il giovane Noguera passerà al contrattacco, svelando ad Elena e Mario (Chema Adeva) che l’oste ha interrotto ogni tipo di rapporto con la famiglia quando il padre è finito in carcere.

A quel punto, Tirso sentirà che è arrivata l’ora di essere completamente sincero con Elena, tant’è che le confesserà che il fratello è stato arrestato quando ha ucciso accidentalmente un uomo durante un tentativo di rapina. Spronato dall’amica a voltare pagina, il Noguera chiederà dunque al nipote di trattenersi nel paesello e lo assumerà in hotel come suo aiutante. Peccato però che, proprio da quel momento, a Robledillo inizieranno a verificarsi dei misteriosi furti…

Un Altro Domani, trame: Erik si avvicina a Cloe ma Maria…

Eh dì: dopo alcuni giorni passati a difendere Erik (visto che tutti i compaesani tenderanno ad accusarlo per via del passato del padre), Tirso scoprirà con sgomento che è proprio il nipote che si sta macchiando di tale crimine, motivo per il quale lo costringerà a chiedere scusa e a comportarsi correttamente.

Da un lato Erik spiegherà così allo zio di aver agito in quel modo poiché temeva che, prima o poi, lo avrebbe cacciato come hanno fatto tutte le persone che ha incontrato precedentemente nella sua vita. Dall’altro il diciottenne darà l’impressione di volersi impegnare per costruire la sua nuova vita nella cittadina, tant’è che passerà tantissimo tempo in compagnia di Cloe, la quale ricambierà le sue attenzioni. Un atteggiamento che non piacerà per niente a Maria…

Un Altro Domani, spoiler: Maria cerca di fare allontanare Erik da Cloe

Anche se avrà rinunciato a messaggiare con lei con l’identità di Dani, il ragazzo trans che ha sempre sentito di essere, Maria non riuscirà a sopportare l’ipotesi di vedere Cloe al fianco di un altro suo coetaneo, tant’è che troverà il modo di parlare con Erik per scoraggiarlo dal fare qualsiasi tipo di “passo sentimentale” nei confronti della sua amica. Per convincerlo di ciò, Maria preciserà infatti che Cloe ha già sofferto abbastanza, sia per la relazione appena terminata con Ribero (Mario Garcia) e sia per metterlo al corrente del fatto che per un periodo ha sentito un certo Dani, un altro che però non è stato alla sua altezza.

Con un tono amichevole, Maria dirà quindi a Erik che Cloe ha bisogno per un po’ di tempo di stare tranquilla, cosa che spingerà lo stesso Noguera a rifiutare un invito successivo della fanciulla. Insomma, il piano della Naranjo sembrerà riuscire, ma fino a quando potranno durare gli inganni?