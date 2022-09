Spoiler Un altro domani: Olga, nuovo arrivo a Robledillo

Tra qualche settimana, i telespettatori italiani della telenovela Un Altro Domani avranno modo di conoscere Olga (Monica Miranda), la cognata di Tirso (Oliver Ruano) nonché madre del giovane Erik Noguera (Alex Mola). Fin da subito, sarà chiaro che la donna ha un rapporto abbastanza burrascoso con il figlio, che emergerà pian piano con il proseguire della narrazione…

Un Altro Domani, news: Tirso e i problemi di Erik

Tutto partirà nell’istante in cui Tirso comincerà ad avere nuovi problemi con il nipote: dopo che lo avrà perdonato per i furti commessi, costringendo a restituire ai vicini ciò che ha sottratto loro, il Noguera deciderà infatti di assumere Erik come cameriere dell’hotel pur di convincerlo a restare a Robledillo.

Tuttavia, nel corso di una festa che avrà organizzato per intrattenere i compaesani, Erik finirà per discutere con Cloe (Gloria Ortega), risentita con lui per come l’avrà piantato in asso attraverso un sms dando uno stop forzato alla loro frequentazione. Dato che il giovane lo lascerà da solo a gestire tutti i clienti, in seguito al litigio con la fanciulla che gli piace, Tirso non troverà altra scelta se non quella di dare una punizione al parente, motivo per il quale lo licenzierà!

Un Altro Domani, spoiler: arriva Olga, la madre di Erik

In seguito Tirso perdonerà Erik, quando sarà chiaro che è stato il gelosissimo Ribero (Mario Garcia) a esasperare la situazione affinché il “nemico” arrivasse ad un punto drastico di rottura con Cloe. Peraltro il Noguera Senior capirà che il parente ha comunque bisogno di aiuto e chiederà alla cognata Olga di presentarsi al paese per dare conforto al figlio.

Appena Olga metterà piede a Robledillo, sarà però abbastanza chiaro che il rapporto tra la donna ed Erik è tutt’altro che idilliaco, soprattutto quando il ragazzo si rifiuterà di parlare con lei e se la prenderà con lo zio Tirso per averle chiesto di andare lì. Insomma, nonostante i suoi buoni propositi, Tirso finirà per indispettire ancora di più Erik…

Un Altro Domani, trame: che cosa lega Tirso a Olga?

Tutto questo a quali risvolti porterà? In tal senso, vi invitiamo a stare particolarmente attenti al proseguimento di questa storyline perché sarà impossibile non notare una certa tensione appena Tirso e Olga saranno nella stessa stanza. Ma per quale ragione? Che cosa nascondono i due cognati?

Nell’attesa di scoprirlo, segnaliamo che Erik non vorrà proprio saperne di interagire con Olga, dato che le dirà che non vuole più vederla per nessun motivo. Al tempo stesso, il ragazzo ce l’avrà anche Tirso perché avrà rivelato alla madre dove si è rifugiato dopo essere scappato di casa una volta compiuti 18 anni. La faccenda sarà dunque abbastanza complicata…