Un Altro Domani: emergenza per Patricia, c’entra Ventura. Anticipazioni

Spoiler Un altro domani: grossi problemi per Patricia Godoy

Non sarà soltanto la rottura del fidanzamento tra la “figliastra” Carmen Villanueva (Amparo Piñero) e il rampollo Victor Velez de Guevara (Jon Lopez) ad impensierire la dark lady Patricia Godoy (Silvia Acosta) nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. La donna dovrà infatti gestire una vera e propria emergenza a causa del traffico illegale di armi che Ventura (Iago Garcia) ha avviato nella sua fabbrica. Una storyline che porterà a diversi imprevisti…

Un Altro Domani, news: ecco a cosa servono le armi di Ventura

La faccenda si farà sempre più spinosa nel momento in cui, una volta che verrà messo con le spalle al muro, Ventura confesserà a Patricia che ha chiesto a Francisco (Sebastian Haro) di utilizzare la fabbrica per trasportare segretamente le armi per un fine ben preciso: consegnarle agli africani e liberare la colonia, quando sarà l’ora, dall’egemonia della Spagna.

In pratica, il Velez de Guevara Senior starà organizzando una vera e propria insurrezione della popolazione africana poiché riterrà che il governo spagnolo stia utilizzando la terra in cui lui stesso è nato soltanto per arricchirsi, trattando dunque i suoi abitanti in una maniera misera. Uno scenario che inizialmente spaventerà la Godoy, anche se poi deciderà di farne parte…

Un Altro Domani, spoiler: ecco l’emergenza che dovrà fronteggiare Patricia

Dato che, in fondo, non potrà dimostrare agli inquirenti che non sapeva nulla del traffico di armi che è avvenuto nella sua stessa fabbrica, Patricia riterrà vantaggioso “sposare” l’affaire messo in atto da Ventura; ciò però non le impedirà di spaventarsi quando, tramite una soffiata anonima, un generale darà il via ad una vera e propria perquisizione della struttura.

Fortunatamente, gli inquirenti non troveranno nulla di compromettente nella fabbrica, perché Patricia sarà riuscita a liberarla in tempo, ma il rischio corso porterà l’astuta donna a fare le sue personali valutazioni, soprattutto quando non riuscirà a corrompere il generale (una mossa che cercherà di portare avanti quando scoprirà che è il figlio di un vecchio amico di suo padre che conosce fin da quando era una bambina). A quel punto, la cattivona sarà costretta a gettare la maschera, ma come?

Un Altro Domani, trama: Patricia chiede a Mabalé di diventare il suo aiutate

La risposta è presto detta: Patricia dirà agli uomini della fabbrica qual è il vero scopo del rifornimento d’armi e li metterà sull’avviso riguardo a un’ipotetica insurrezione contro la Spagna, colpevole di sfruttarli senza pensare al loro benessere. In questo modo, la Godoy spererà che i dipendenti possano mantenere il completo riserbo sulla questione, qualora il pericoloso generale possa decidere di interrogarli.

Nel piano, Patricia penserà di coinvolgere Mabalé (Boré Buika), a cui chiederà aiuto in cambio di denaro extra. Non è però affatto detto che l’uomo accetterà di stare a tali condizioni…