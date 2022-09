Spoiler Un altro domani: il ricatto di Ventura si ritorce contro Patricia?

Un ricatto ai danni di Ventura Velez de Guevara (Iago Garcia) rischierà di ritorcersi contro la dark lady Patricia Godoy (Silvia Acosta) nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. Appena scoprirà che l’uomo sta utilizzando la fabbrica che condivide con Francisco Villanueva (Sebastian Haro) per trasportare un grosso quantitativo di armi, la cattivona deciderà di utilizzare il pugno di ferro, generando una risposta del ricco imprenditore…

Un Altro Domani, news: Patricia indaga su Ventura

La storyline prenderà il via quando Patricia scoprirà che, per via di un accordo stabilito con Francisco prima che quest’ultimo decidesse di prendersi una pausa dal lavoro, Ventura sta utilizzando i camion della fabbrica per trasportare del materiale misterioso. Dopo aver incaricato Mabalé (Boré Buika) di indagare sulla faccenda, la Godoy si muoverà in prima persona fino a scoprire che nelle casse sono contenute delle armi per il traffico illegale.

In un primo momento, Patricia cercherà dunque di avviare una sorta di mediazione con Ventura, chiedendogli apertamente che cosa abbia intenzione di fare con quelle armi, ma non otterrà alcun tipo di risposta in merito. Ciò la porterà a fare una mossa azzardata…

Un Altro Domani, trame: Patricia fa sparire le armi di Ventura

Eh sì: dato che vorrà ad ogni costo essere informata dei traffici illeciti di Ventura, Patricia penserà bene di assoldare una squadra di uomini per fare sparire tutte le armi di Ventura. Neanche a dirlo, quest’ultimo si arrabbierà a dismisura appena si renderà conto di ciò che la Godoy ha fatto ed andrà subito da lei in cerca di una spiegazione.

Ovviamente, anche in questo caso tutto si risolverà con un nulla di fatto, con i due contendenti che non troveranno alcun punto di incontro. E così, partendo da questi presupposti, la situazione si farà decisamente minacciosa…

Un Altro Domani, spoiler: Ventura minaccia di fare del male a Angel

Possiamo infatti anticiparvi che, in un successivo incontro, Ventura non esiterà a dire a Patricia di essere disposto a fare del male ad Angel (Ivan Lapadula) qualora decidesse di continuare a nascondere i suoi fucili. Con toni minacciosi, Velez de Guevara preciserà che, in passato, si è già trovato a far pestare persone che stimava per i suoi interessi, ragione per cui non esiterebbe a mettere a repentaglio la salute del giovane Godoy qualora servisse.

Come reagirà dunque Patricia di fronte alle minacce? Persisterà con l’idea di tenere sotto scacco Ventura ad ogni costo o si lascerà intimorire dalle sue parole? Come sempre, la donna troverà un modo per uscire dal problema…