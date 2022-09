Un Altro Domani anticipazioni: Patricia vuole costringere Carmen a sposare Victor ma…

Spoiler Un altro domani: Carmen non intende tornare indietro, non sposerà Victor

La repentina decisione di Carmen Villanueva (Amparo Pinero) di rompere il “vantaggioso” fidanzamento con Victor Velez de Guevara (Jon Lopez) causerà una dura reazione della dark lady Patricia Godoy (Silvia Acosta). Nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, la cattiva della telenovela cercherà di costringere la giovane a contrarre matrimonio con il figlio di Ventura (Iago Garcia), ma finirà per inasprire ancora di più il rapporto con lei…

Un Altro Domani, news: ecco perché Carmen interromperà il fidanzamento con Victor

Tutto partirà quando, nel corso di una festa, Carmen scoprirà con sgomento dalla pettegola Linda (Esperanza Guardado) che Victor ha continuato a frequentare una cortigiana anche dopo il loro fidanzamento ufficiale.

A quel punto, dato anche i sentimenti mai sopiti per Kiros (Ivan Mendes), la ragazza coglierà la palla al balzo per chiudere il suo compromesso con il Velez de Guevara (anche quando quest’ultimo sottolineerà di aver visto la sua vecchia amante soltanto in amicizia).

Da un lato Victor comunicherà subito l’infausta notizia a Ventura, che reagirà con sdegno quando capirà che il figlio non è stato in grado di mettere a freno i suoi impulsi; dall’altro, Carmen non farà invece menzione della questione né a Patricia e né tanto meno al padre Francisco (Sebastian Haro). I due apprenderanno dunque quanto successo nel peggiore dei modi…

Un Altro Domani, trame: Ventura minaccia Patricia e Francisco

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che Ventura si presenterà a casa Villanueva e metterà al corrente Patricia e Francisco di quello che Carmen ha fatto, minacciando gravi ripercussioni qualora il matrimonio non si verificasse perché ciò metterebbe in ridicolo l’onore dei Velez de Guevara.

Tali parole ovviamente spaventeranno la Godoy e il Villanueva, che per la prima volta saranno sinceri l’uno nei confronti dell’altra ed ammetteranno (una volta che Ventura se ne sarà andato) che entrambi sapevano che il cuore di Carmen batteva per un altro uomo e non per Victor.

Tuttavia, Francisco sembrerà rassegnarsi all’idea che Carmen non accetterà mai di ritornare sui suoi passi per sposare Victor. Patricia invece non vorrà sentire ragioni ed affronterà la diretta interessata per “spronarla” ad affrontare la realtà e a salvare la sua famiglia dalla bancarotta…

Un Altro Domani, spoiler: si riaccende lo scontro tra Carmen e Patricia

Neanche a dirlo, Carmen risponderà a dovere alla “matrigna” specificando che non può più fare nulla per ricattarla, nemmeno minacciare di fare del male al suo amore segreto, perché è disposta a tutto pur di non sposare Victor, persino ad andare via per sempre dalla Guinea. Questo atteggiamento lascerà attonita la Godoy, dato che apparentemente non potrà fare nulla per costringere la Villanueva a cambiare idea.

Non a caso, Carmen andrà dritta per la sua strada e deciderà di scrivere una lettera alla madre Dolores (Maria Blanco) per informarla del suo possibile ritorno in Spagna. Insomma, la situazione apparirà alquanto movimentata e presto vi parleremo dei nuovi sviluppi…