Spoiler Un altro domani: la decisione shock di Carmen!

Una scoperta “shock” spingerà Carmen Villanueva (Amparo Pinero) a sciogliere il suo fidanzamento con Victor Velez De Guevara (Jon Lopez) nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. Una scelta, apparentemente irreversibile, che genererà diverse dinamiche…

Un Altro Domani, news: Carmen fa di tutto per non pensare al matrimonio

Come vi abbiamo già anticipato in precedenza, Carmen farà davvero fatica ad accettare di aver perso per sempre l’opportunità di stare con Kiros (Ivan Mendes), motivo per cui comincerà a passare diverse serate all’insegna dell’alcool al Rio Club della colonia. Tra un ricatto subito da un fotografo – che la immortalerà in una situazione equivoca con un giovane borghese – e il successivo arresto di Kiros quando tenterà di entrare in possesso degli scatti compromettenti, la Villanueva non se la passerà affatto bene e dovrà affrontare diverse emergenze.

La più grave le si presenterà davanti quando il padre Francisco (Sebastian Haro) origlierà un suo discorso con la domestica Enoa (Edith Martínez Val) ed apprenderà che ama un altro uomo che non è Victor. A quel punto, Carmen si troverà a dover rassicurare il padre e prenderà in mano la situazione, decidendo appunto di riavvicinarsi al Velez de Guevara…

Un Altro Domani, trame: Carmen accetta di andare ad una festa con Victor

Eh sì: dato che il fidanzato l’avrà perdonata per gli scatti potenzialmente compromettenti, Carmen accetterà di conoscere gli amici di Victor e andrà con lui ad una festa organizzata nel club esclusivo di Rio Muni. Nel bel mezzo della serata, la Villanueva si intratterrà a parlare con diverse ragazze, con cui rimarcherà che il Velez de Guevara ha saputo cambiare le sue vecchie e “cattive” abitudini grazie all’amore che prova per lei.

Tuttavia, appena pronuncerà tali parole, un’interlocutrice comincerà a ridere, cosa che spingerà la pettegola Linda (Esperanza Guardado) a rivelarle che, nonostante il fidanzamento con lei, Victor ha visto di tanto in tanto la sua vecchia “cortigiana”. Una rivelazione che farà andare completamente in tilt la Villanueva, la quale prenderà una decisione senza pensare minimamente alle conseguenze…

Un Altro Domani, spoiler: Carmen rompe il fidanzamento con Victor!

Vi anticipiamo che, appena verrà riportata a casa, Carmen chiederà conto a Victor del pettegolezzo che le è stato riferito, tant’è che andrà in escandescenza appena il giovane le confesserà di aver visto sì la sua “dama di compagnia” ma soltanto in amicizia. Ovviamente, la Villanueva non crederà alla versione del Velez de Guevara e gli restituirà l’anello di fidanzamento (dopo aver sottolineato di essersi impegnata per far funzionare il loro rapporto, rinunciando persino al suo lavoro in fabbrica).

Una decisione, presa di impulso, che si rivelerà un vero e proprio terremoto nella narrazione futura della telenovela…