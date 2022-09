Anticipazioni puntata di Un altro domani di martedì 20 settembre 2022

Nel passato, Victor fa quel che può per occuparsi della fabbrica, ma non riesce comunque a fare abbastanza per risolvere tutte le questioni che si vanno gradualmente creando. Intanto, Ventura cerca di inserire Angel nel mondo dei grandi uomini d’affari. Nel presente, Sergio e Julia hanno appena divorziato, ma paradossalmente vanno più d’accordo ora: non litigano più e appaiono unitissimi.