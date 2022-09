Un Altro Domani anticipazioni: Sergio e Julia, ecco perché le discussioni ricominciano

Spoiler Un altro domani: Julia e Sergio, nuovi motivi di disaccordo

Appena Sergio Cuevas (Miguel Brocca) prenderà il posto di Elena Prieto (Aida de la Cruz) nella bottega di mobili, Julia Maria Infante (Laura Ledesma) si troverà a dover gestire una serie di complicazioni, dato che il compagno prenderà diverse iniziative non rispettando il suo ruolo di capo. Una situazione che si verificherà nelle puntate italiane di Un Altro Domani in onda tra qualche settimana…

Un Altro Domani, news: Julia licenzia Elena

Julia si troverà costretta a dimezzare le ore di lavoro e, di conseguenza, i salari dei propri dipendenti poiché si dimenticherà di pagare le loro assicurazioni, motivo per il quale verrà multata in maniera piuttosto “salata”. A quel punto, Elena si porrà a muso duro con la propria amica perché considererà ingiusto tale procedimento, soprattutto quando pretenderà la loro completa efficienza per portare avanti un grosso carico di lavoro.

La situazione, già di per sé complicata, non farà dunque che peggiorare nel momento in cui il committente rispedirà indietro l’intero carico di mobili preparato da Elena e dalla restante equipe poiché presenterà tantissimi difetti. Tra la Infante e la Prieto si innescherà dunque un’aspra discussione, tant’è che il giorno seguente la nostra protagonista riterrà indispensabile licenziare l’amica per tentare di salvare (almeno) il loro rapporto d’amicizia.

Un Altro Domani, trame: Sergio prende il posto di Elena!

Occhio quindi a quello che succederà in seguito: data la mole di lavoro, Julia dovrà rimpiazzare immediatamente Elena e penserà di assumere Sergio, che fino a quel momento si era occupato soltanto della gestione finanziaria dell’impresa. Fin dalle prime ore, però, Cuevas avrà difficoltà ad adattarsi alle sue nuove mansioni, visto che non sarà per niente in grado di dipingere i mobili come faceva la Prieto, né tanto meno di disegnarli e progettarli.

In cerca di una soluzione, soprattutto per evitare di fare una brutta figura con la sua amata, Sergio finirà dunque per commettere un passo azzardato e “furbo” che non piacerà per niente a Julia!

Un Altro Domani, spoiler: Sergio ruba un bozzetto di Elena e discute con Julia!

Eh sì: possiamo anticiparvi che Sergio rovisterà tra i bozzetti di Elena rimasti nella bottega. Colpito da uno degli stessi, l’uomo passerà tutta la notte sveglio per modificarlo e presentarlo il mattino successivo a Julia. Quest’ultima, appena si ritroverà di fronte al disegno, si renderà però immediatamente conto del plagio, perché un mese prima aveva scartato quello di Elena, e rimprovererà aspramente il convivente per aver cercato di soffiare un lavoro alla Prieto.

Julia quindi esorterà dunque Sergio a fare leva sul suo ingegno e a non copiare ciò che ha fatto in precedenza Elena, ma l’uomo commetterà un altro sbaglio quando darà ordine di fare le stampe dei disegni di alcuni mobili che Julia non aveva ancora approvato. Una decisione che farà imbestialire la donna, dato che si sentirà prevaricata nel suo ruolo di capo.

Quando Julia sosterrà che Elena non avrebbe mai cercato di scavalcarla, a differenza di quanto ha fatto lui, Sergio si arrabbierà a sua volta, invitando la ragazza a riassumere la Prieto visto che non smette di paragonarlo a lei. Insomma, la coppia discuterà animatamente, dopo tanto tempo. E Julia, come sempre, troverà consolazione in Tirso Noguera (Oliver Ruano)…