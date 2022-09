Spoiler Un altro domani: la dolorosa decisione di Tirso

Tanti problemi per Tirso Noguera (Oliver Ruano) nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. Tutto ciò coinciderà con l’arrivo improvviso a Robledillo del nipote Erik (Alex Mola). Vediamo quindi insieme che cosa accadrà…

Un Altro Domani, trame: Erik e i furti nel paese

Se avete seguito i nostri post precedenti, sapete già che Erik giungerà al paese il giorno del suo diciottesimo compleanno per chiedere allo zio Tirso di prestargli del denaro da utilizzare per trasferirsi all’estero. Ovviamente, il Noguera non lo accontenterà, cosa che innescherà l’ira del ragazzino, che arriverà a spifferare a Elena (Aida de la Cruz) e Mario (Chema Adeva) che Tirso ha interrotto ogni tipo di rapporto con la sua famiglia dal giorno in cui il padre è entrato in carcere.

Tirso si troverà dunque a dover confessare ad Elena che il parente è finito tra le sbarre quando ha ucciso un uomo durante un tentativo di rapina in un bar. Comunque sia, l’uomo cercherà di instaurare un rapporto con Erik, al quale chiederà di restare e di lavorare per lui. Il giovane accetterà l’incarico ma, dal giorno successivo, l’intera Robledillo verrà sconvolta da alcuni furti improvvisi!

Un Altro Domani, news: Tirso scopre che Erik è il ladro!

Eh sì: il primo oggetto a sparire sarà il portafogli di Mario. Successivamente verrà scassinata una macchina e, come se non bastasse, anche Ribero (Mario Garcia) “perderà” il computer che utilizza nella bottega di Julia Infante (Laura Ledesma). Ovviamente, tutti quanti accuseranno immediatamente Erik dei furti, data la motivazione per cui il padre sarà stato arrestato, ma Tirso difenderà a spada tratta il parente, almeno finché non mancherà dalla cassa parte dell’incasso della giornata!

A quel punto, Tirso affronterà Erik finché non otterrà una sua confessione. In pratica, il ragazzo spiegherà allo zio che ha cominciato a rubare poiché convinto del fatto che, prima o poi, anche lui l’avrebbe mandato via, come gli è già successo in passato in altre circostanze. Anche se lo rassicurerà, precisando che non intende cacciarlo, Tirso spingerà poi Erik a restituire a tutti gli oggetti che ha rubato, riuscendo appieno nel suo intento. Tuttavia, un’altra goccia farà traboccare il vaso…

Un Altro Domani, spoiler: Tirso vuole lasciare l’albergo!

Possiamo anticiparvi che Tirso entrerà letteralmente in confusione quando scoprirà, tramite Diana (Cristina de Inza), che Julia e Sergio Cuevas (Miguel Brocca) hanno deciso di tornare insieme nonostante il loro recente divorzio. Stanco di tutte le problematiche, e deluso per come sarà evoluta la situazione, Noguera comincerà a pensare di dover smettere di lottare e paleserà a Elena la volontà di lasciare l’hotel per voltare definitivamente pagina.

Una decisione che, neanche a dirlo, non piacerà alla Prieto, né tanto meno a Julia non appena Tirso la metterà al corrente…