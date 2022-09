Spoiler Un altro domani: Kiros nei guai per aiutare Carmen

Aiutare la sua “amata” Carmen Villanueva (Amparo Pinero) costerà caro a Kiros (Ivan Mendes) nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. Non a caso, il giovane africano finirà per essere arrestato, anche se la detenzione fortunatamente non durerà molto…

Un Altro Domani, news: Carmen viene ricattata!

Tutto comincerà quando Carmen farà fatica ad accettare il suo imminente matrimonio con Victor Velez de Guevara (Jon Lopez), motivo per cui inizierà a trascorrere tutte le sue nottate nel club di Rio Muni, dove non disdegnerà di ubriacarsi in continuazione.

In una di queste sere, Carmen verrà dunque agganciata da un borghese, con cui farà un bagno nella fontanella della piazza centrale della colonia. Da un lato il ragazzo tenterà di violentarla (salvo essere fermato in tempo da Kiros), dall’altro l’incontro nella sopracitata fontana verrà fotografato da un tale Tristan, che penserà di utilizzare gli scatti per ricattare la Villanueva.

L’uomo minaccerà infatti di spedire le foto a Victor per fargli pensare che è stato tradito, se Carmen non gli darà in cambio un’ingente somma di denaro…

Un Altro Domani, spoiler: Kiros viene arrestato!

Dato che non avrà idea di come uscire dal problema, Carmen cederà al ricatto e pagherà Tristan, che non rispetterà la parola data e le comunicherà che manderà lo stesso le foto a Victor perché dai Velez de Guevara può ottenere certamente più soldi. A quel punto, la Villanueva chiederà a Kiros di aiutarla e di rintracciare il ricattatore prima che sia troppo tardi.

Seppur consapevole del pericolo che corre, Kiros tenterà dunque di avvicinarsi a Tristan per entrare in possesso dei negativi delle fotografie, ma verrà accusato dal “nemico” di furto. Carmen non potrà quindi fare nulla per impedire che Kiros venga arrestato, sotto gli occhi sbalorditi di diversi cittadini della colonia…

Un Altro Domani, trame: Carmen chiede a Francisco di salvare Kiros

Tutto ciò a quali risvolti porterà? Ovviamente, Carmen non sopporterà l’idea di vedere l’uomo che davvero ama rinchiuso in cella, ragione per la quale non esiterà ad andare dal padre Francisco (Sebastian Haro) per chiedergli di utilizzare le sue conoscenze per far scarcerare Kiros nel minore tempo possibile.

Tuttavia, per riuscire nell’impresa, la fanciulla non potrà svelare al papà di essere stata ricattata, un problema che per fortuna verrà arginato senza alcuna difficoltà dato che Francisco alla fine asseconderà la richiesta della figlia.

Kiros verrà quindi scarcerato il mattino successivo all’arresto, con Carmen che accoglierà la notizia con gioia. Victor non sarà però del suo stesso parere poiché temerà che l’ultimo guaio legale del dipendente possa nuocere alla reputazione della fabbrica. Proprio per questo ordinerà al dipendente di prendersi una settimana di pausa finché le acque non si saranno calmate…