Un altro domani, 14 settembre 2022: salta l’appuntamento con la soap, ecco perché

Oggi, 14 settembre, Un altro domani non va in onda

Vi mettiamo al corrente di una variazione di palinsesto che riguarda il pomeriggio di oggi, 14 settembre. Canale 5 infatti, dalle 15 alle 16,20, trasmetterà uno speciale del Tg5 durante il quale Cesara Buonamici seguirà in tempo reale la processione del feretro di Elisabetta II da Buckingham Palace a Westminster Hall.

A livello di programmazione, la conseguenza sarà che oggi la soap spagnola Un altro domani non andrà in onda e tornerà regolarmente in onda domani alle 14.45 (vi ricordiamo tra l’altro che da lunedì prossimo le avventure di Carmen e Julia si trasferiranno alle 16.50, sempre dal lunedì al venerdì).

Ecco il comunicato Mediaset:

Mercoledì 14 settembre, alle ore 15.00, su Canale 5, va in onda lo Speciale TG5 «L’abbraccio di Londra». L’approfondimento della testata diretta da Clemente Mimun, a cura di Claudio Fico e condotto da Cesara Buonamici, documenta il trasferimento del feretro di Elisabetta II da Buckingham Palace a Westminster Hall. Lo speciale – con gli inviati Dario Maltese e Federico Gatti e ospiti Antonio Capranica e Vittorio Sabadin – seguirà la processione verso la Cattedrale, durante la quale l’amata Regina verrà salutata dai rintocchi del Big Ben. Il corteo funebre si snoderà per le vie di Londra, accompagnato dalla famiglia reale.

Non ci sarà invece alcun cambiamento per Terra amara, che oggi comincerà subito dopo lo speciale del Tg5 (intorno alle 16.20). Vi ricordiamo che, con l’episodio di venerdì 16 settembre, la telenovela turca si ferma e riprenderà tra qualche mese, subito dopo la definitiva conclusione di Una vita.