Un altro domani si allunga da lunedì 5 settembre (ore 14.45), anticipazioni puntata

Anticipazioni puntata 66 e 67 (prima parte) di Un altro domani di lunedì 5 settembre 2022

Temporaneamente (nello specifico fino all’inizio di Uomini e donne), Un altro domani avrà puntate più lunghe. Da lunedì 5 settembre la soap spagnola durerà dalle 14,45 a poco prima delle 16,30, lasciando poi la linea a Terra amara e a Pomeriggio 5. Per ora, dunque, si conferma l’orario delle 14.45. Vediamo cosa accadrà lunedì:

Nel passato, una disperata Carmen rivela a Enoa di amare un altro uomo e non Victor, nonostante si sia appena fidanzata con quest’ultimo. Nel presente, Julia è ora sicura di essere incinta ma proprio in quel momento irrompe in casa Diana con armi e bagagli. Cloe intende andare a Madrid per conoscere Dani, ma lui (Dani / Maria) cerca di farla rinunciare con una scusa che si inventa lì per lì.

Julia parla ad Elena della sua gravidanza, confidandole tutti i suoi dubbi in merito. Elena le consiglia di prendersi del tempo per riflettere, ma la mette in guardia sul conto di Diana.