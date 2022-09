Un posto al sole, anticipazioni dal 12 al 16 settembre 2022

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 12 a venerdì 16 settembre 2022

Franco è sotto pressione per la partenza di Nunzio (che ha deciso di raggiungere Chiara a Capo Verde) e sfoga la sua rabbia contro Roberto Ferri. Alberto si fa avanti con Clara e le propone di vivere nuovamente insieme.

Nunzio giunge a Capo Verde sulle tracce di Chiara: la fuga all’estero non ha impedito alla giovane Petrone di cadere di nuovo vittima delle sue fragilità. Dopo lo scontro con Franco, Ferri ha un confronto con Marina, che lo induce a rivedere la propria posizione. Eugenio decide di prendere un’iniziativa che però non produrrà gli effetti sperati.

Spoiler Upas: Michele riflette sui suoi sentimenti

Nunzio e Chiara sembrano essersi ritrovati, ma un’ombra è destinata a minare la loro serenità. Jimmy è costretto ad affrontare prove più grandi di lui. Stufo di essere considerato “privo di carattere”, Samuel prende una sorprendente decisione.

Dopo aver scoperto che Chiara si droga ancora, Nunzio affronta i fantasmi del passato imbattendosi in uno scenario del tutto imprevisto. In un momento di ritrovato orgoglio, Samuel affronta Espedito in un aspro faccia a faccia.

Marina e Roberto ricevono un inatteso e gradito regalo, ma un’ombra minacciosa incombe sulla loro felicità. Alberto cerca di far riflettere Niko sui rischi di una battaglia legale contro Micaela, ma la ragazza è ormai decisa a fargli la guerra. Messa alle strette da Guido, che vuole sapere chi sia la misteriosa ragazza con cui è stato visto a cena, Michele riflette sui suoi sentimenti.