Un posto al sole, anticipazioni 22 settembre 2022: Micaela fa la mossa sbagliata con Niko

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 22 settembre 2022

Giovedì 22 settembre 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone delle indagini che proseguono, una mossa sbagliata e una situazione difficile a livello morale.

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

La polizia continua a indagare sull’avvelenamento di Roberto e Marina e, mentre non si esclude alcuna pista, Raffaele si troverà in una situazione moralmente non facile. Niko sembra sciogliersi leggermente nei confronti di Micaela, la quale però alla fine farà una mossa a sorpresa destinata a sorprendere negativamente il giovane Poggi e lo irrigidirà nuovamente.