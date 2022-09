Un posto al sole, anticipazioni dal 26 al 30 settembre 2022

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 26 a venerdì 30 settembre 2022

Le indagini sul misterioso avvelenatore proseguono, mentre Filippo si torva alle prese con la gestione dei cantieri. Nonostante entrambi siano ancora profondamente innamorati, gli eventi legati all’attentato subito da Viola continuano a creare una profonda distanza tra la donna e il marito. Raffaele, preoccupato per le tensioni tra marito e moglie, prova a coinvolgere Diego. Continua il braccio di ferro tra Niko e Micaela sulla gestione del piccolo Jimmy.

Determinato a recuperare il proprio matrimonio, Eugenio propone a Viola di fare una breve vacanza insieme. Ma lei lo gela, mettendolo dinanzi a un difficilissimo aut aut. Il sospetto comportamento di Lara spinge gli inquirenti ad accendere sempre più i riflettori su di lei. La tensione tra Niko e Micaela in merito alla gestione di Jimmy si fa sempre più accesa.

Spoiler Un posto al sole: Lara ascoltata dalla polizia

Lara viene finalmente ascoltata dalla polizia e ribadisce la propria estraneità all’accaduto. Raffaele e Ornella sperano che l’amore che unisce Viola ed Eugenio possa avere la meglio; Viola chiede a entrambi di lasciarle tempo per metabolizzare gli eventi che hanno stravolto le loro vite. Preoccupato per Chiara, Nunzio si rivolgerà a Rossella per chiederle consigli e supporto; la cosa, però, non sarà particolarmente gradita a Riccardo.

Il processo a carico di Chiara è ormai alle porte e Franco non può fare a meno di preoccuparsi per il figlio. Nunzio e Chiara, nel corso dell’ennesima discussione, faranno un incontro poco piacevole. Deciso a vivere Clara, Alberto va avanti con il suo progetto di costruire una casa vacanze; a Palazzo Palladini però non tutti sono d’accordo e ci sarà qualcuno pronto a tutto pur di fermarlo.

Nunzio riesce a sventare la rapina ai danni suoi e di Chiara, ma il ragazzo, stanco di quella situazione, prende una decisione del tutto imprevedibile. Otello viene accolto con affetto dagli amici del Palazzo, ma sarà davvero in grado di opporsi al progetto della casa vacanze di Alberto?