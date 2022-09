Un posto al sole, anticipazioni 26 settembre 2022: Eugenio e Viola sempre più lontani!

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda lunedì 26 settembre 2022

Lunedì 26 settembre 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una distanza sempre maggiore e una questione ancora irrisolta…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Le indagini sulla bottiglia avvelenata vanno avanti, mentre Filippo (Michelangelo Tommaso) deve accollarsi per ora la gestione dei cantieri. Nonostante si amino ancora, gli accadimenti legati all’attentato subito da Viola (Ilenia Lazzarin) creano una sempre più profonda frattura tra lei ed Eugenio (Paolo Romano). Raffaele (Patrizio Rispo), in ansia per le tensioni tra Viola e il marito, tenta di coinvolgere Diego (Francesco Vitiello). Niko (Luca Turco) e Micaela (Gina Amarante) continuano a fronteggiarsi sulla gestione del piccolo Jimmy (Gennaro De Simone).