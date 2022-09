Un posto al sole, anticipazioni dal 3 al 7 ottobre 2022

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 3 a venerdì 7 ottobre 2022

In un drammatico confronto con Chiara, Nunzio arriva alla conclusione che la loro permanenza a Capo Verde è un errore e non intende più assecondarla. Lara Martinelli sta per prendere un improvvisa decisione. Renato torna alla carica sulla questione della casa vacanze di Alberto, incontrando l’indignazione dell’ex vigile.

Il giorno dell’udienza è arrivato: Nunzio Non la lascia sola un istante, ma per Chiara è arrivato il momento di affrontare i problemi da cui è scappata punto deciso ad ostacolare Alberto, Renato ha in mente un piano infallibile per portare dalla sua parte l’incorruttibile Otello.

Spoiler Un posto al sole: Diego interessato a Lia?

Micaela continua a guadagnare punti con Jimmy, garantendogli la spensieratezza di cui ha bisogno. Niko sembra sempre più sopraffatto dalla rabbia e dal dolore e ciò potrebbe avere delle serie conseguenze. Sconvolta dall’esito dell’udienza, Chiara cercherà di riconquistare almeno in parte i suoi spazi ma Nunzio troverà un tale bisogno di proteggerla da arrivare a farle una proposta inaspettata. Viola non sembra pronta ad affrontare le conseguenze della fine del suo matrimonio ed è tormentata dai sensi di colpa; una proposta inattesa sembra fornire una nuova prospettiva.

Alla ricerca di aiuto per suo padre, Jimmy si imbatterà in una persona inaspettata. Speranza si confida con Mariella a proposito del carattere troppo remissivo di Samuel; la zia le parla delle similitudini con Guido, inconsapevole di essere ascoltata proprio dal diretto interessato.

Cresce il mistero intorno alla figura di Lia, mentre cresce anche l’interesse di Diego verso di lei. Guido cercherà di riabilitarsi agli occhi di Mariella, dimostrando di saper essere anche un uomo combattivo quando vuole. Mastro Peppe inizia i lavori al seminterrato di Alberto, scontrandosi con le prime difficoltà.