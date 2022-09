Un posto al sole, anticipazioni 7 settembre 2022: le Cirillo pronte alla battaglia legale?

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 7 settembre 2022

Mercoledì 7 settembre 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un’imminente conoscenza, un confronto tra sorelle e una donna per cui forse è il caso di preoccuparsi…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Manuela e Micaela (Gina Amarante) si confrontano tra loro su come affrontare la guerra legale che Niko (Luca Turco) vorrebbe intraprendere contro la madre di suo figlio. Adele Picardi (Sara Ricci) sembra irreperibile e così Giulia (Marina Tagliaferri) e Angela (Claudia Ruffo) iniziano a preoccuparsi per lei, tanto che decidono di recarsi a casa sua per capire cosa possa essere accaduto. Rossella (Giorgia Gianetiempo) è in procinto di conoscere Fabiana (Valentina Corti), la giovane amica milanese di suo padre.