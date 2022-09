Un posto al sole, anticipazioni 9 settembre 2022: Nunzio non si arrende!

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 9 settembre 2022

Venerdì 9 settembre 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un ragazzo che non si arrende, un incarico da affidare e una strana mail…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Nunzio (Vladimir Randazzo) continua a cercare Chiara e attende nuove informazioni dal detective privato che ha ingaggiato. A Marina giunge una mail che sembra in grado di far vacillare il suo rapporto con Roberto Ferri, ma una proposta inaspettata da parte di quest’ultimo spazzerà via tutti i dubbi. Alberto Palladini convoca mastro Peppe e gli affida la ristrutturazione del seminterrato, rivelandogli anche quelli che sono i suoi programmi futuri…