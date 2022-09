Un posto al sole anticipazioni: Diego si innamora di Lia Longhi?

Trame Un posto al sole: l’attentato a Roberto e Marina è ancora un mistero

Ve lo avevamo anticipato in tempi non sospetti e, come avrete sicuramente notato, tutto è andato a compimento: a Un posto al sole Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) hanno rischiato la vita, avvelenati da qualcuno che tuttora non è stato scoperto e le cui motivazioni sono altresì ancora ignote.

La polizia è ovviamente sulle tracce di chi ha attentato alla vita dei nostri protagonisti, ma – nonostante i forti sospetti riversati inizialmente su Lara Martinelli (Chiara Conti) – al momento non è arrivata alla risoluzione del caso. Quanto ci vorrà?

Spoiler Un posto al sole: Lia, presto ne sapremo di più?

In tutto questo, tra l’altro, si aggiunge il mistero di Lia Longhi (Giuliana Vigogna), la nuova arrivata a Palazzo Palladini: negli ultimi giorni la domestica di casa Ferri è sembrata più affettuosa e collaborativa, ma – prima dell’attentato – avevamo visto alcune “cose strane” che la riguardano, tipo un atteggiamento ambiguo e degli sguardi strani proprio verso Ferri e la Giordano…

Insomma, quella del tentato omicidio di Roberto è una storia che promette ancora sorprese, tutto ciò mentre ci sarà a breve una svolta inaspettata: proprio Lia sarà l’oggetto delle attenzioni di Diego Giordano (Francesco Vitiello). Che il giovane si innamori di lei? Quel che è certo è che presto della Longhi inizieremo a capire qualcosa in più: cosa scopriremo?